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    首頁　>　高雄市

    高捷今天全線正常 坦言客運業者臨時調度有難度

    高雄捷運R17以北昨因事故暫停營運，經緊急搶修後、今晨尖峰運輸情況恢復常態。（高捷提供）

    高雄捷運R17以北昨因事故暫停營運，經緊急搶修後、今晨尖峰運輸情況恢復常態。（高捷提供）

    2024/09/23 08:29

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運R17以北昨因事故暫停營運，經緊急搶修後、今天尖峰運輸情況恢復常態；高捷坦言發生事故時，客運業者臨時調度車輛與駕駛確有其難度，還好交通局積極協助，才調動足夠接駁車，日後將精進公車接駁疏運速度與現場引導旅客作業。

    高雄捷運R17以北昨因事故暫停營運，相關電聯車夜間回廠後已完成集電靴更換檢修，今早均為可用車狀態，另3軌損壞路段昨日緊急搶修後，夜間再進行完整檢修及線型量測，均已修復至正常狀態，安全無虞。

    高捷調查事故原因，初步判斷為3軌高度與第一部事故列車集電靴產生干涉，造成集電靴與3軌均有毁損後，再擴及後續經過列車，因列車仍有動力可續行，因此第一時間無法立即判斷事故原因及可能發生地點，故需採區間斷電暫停營運，人員全面步巡檢視方式，加上大雨滂沱，增加目視難度，因此相當耗時，維修人員最後仍明確查出故障路段，立刻進行緊急搶修。

    另有關營運中斷時公車接駁作業，高捷指出均有建立相關作業SOP並與客運業者簽有合約，只是發生事故時，客運業者臨時調度車輛與駕駛確有其難度，幸賴交通局積極協助，才足以調動足夠接駁車，高捷日後將精進公車接駁疏運速度與現場引導旅客作業，並同步向交通局請求協助洽聯接駁車業者。

    高捷監控今日系統全線正常營運，尖峰時間班距為4到5分鐘，另15部接駁公車晨間也都到位，於捷運R16左營站至RK1岡山車站間行駛，班距約可達8分鐘一班，以作為輸運輔助使用。

    高捷再次對於昨天事件造成旅客不便致歉，強調已深刻檢討，避免再次發生，也請旅客繼續安心搭乘。

    高雄捷運今晨尖峰運輸情況恢復常態。（記者王榮祥攝）

    高雄捷運今晨尖峰運輸情況恢復常態。（記者王榮祥攝）

    高雄捷運今晨尖峰運輸情況恢復常態。（高捷提供）

    高雄捷運今晨尖峰運輸情況恢復常態。（高捷提供）

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