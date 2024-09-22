出席《六都電競》總決賽 蕭美琴盼有更多台灣之光

蕭美琴坦承電競是她比較不熟悉，但好奇、想要多了解的領域。（記者李惠洲攝）

2024/09/22 16:54

〔記者葛祐豪／高雄報導〕全台最大的業餘電競盛事《六都電競》總決賽，連續兩天於高雄流行音樂中心登場；副總統蕭美琴今天（22日）下午特別出席活動，她希望大家一起為台灣的電競加油，產生更多的電競台灣之光。

今年邁入第8屆賽事的《六都電競》，除了在賽制、獎金、場地設備上進行全面升級外，首創六都巡迴線下賽制，讓從北到南的玩家們都能親臨現場，體驗電子競技的獨特魅力，並獲得「全台最大業餘賽事」之稱。

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昨天首日比賽，由「英雄聯盟」及「特戰英豪」項目率先開打，最後由「BIG」拿下「英雄聯盟」項目總冠軍，高雄市長陳其邁也到場頒發20萬冠軍獎金。

《六都電競》「絕地求生」及全新項目「快打旋風6」總決賽，則於今天壓軸登場，副總統蕭美琴專程於下午前來參觀。

蕭美琴致詞時坦承，電競是她比較不熟悉，但好奇、想要多了解的領域，今天看到「快打旋風」精彩的表演；《六都電競》舉辦多年，需要付出很多人力與財力，多年來不間斷，成為台灣業餘的電競大賽之一，讓電競愛好者透過參與，成為職業級的種子機會。

蕭美琴說，在她的年代，打電動會被老師抓去打，家裡也沒個人電腦；隨著時代改變、科技進步，社會對電競的看法也不一樣，現在的電競是專業化、科技化，國家也支持選手參加國際比賽，「希望大家一起為台灣的電競加油，產生更多的台灣之光」!

副總統蕭美琴（中）參加《六都電競》總決賽，期盼有更多的電競台灣之光。（記者李惠洲攝）

《六都電競》總決賽，連續兩天於高雄流行音樂中心舉行。（記者李惠洲攝）

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