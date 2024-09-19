1分鐘內偷3萬！幹走旗津名產店老闆腰包 慣竊抓到了

男子進到旗津1家名產偷走老闆的腰包，從店內走出來。（擷取自臉書社團「旗津咱們的故鄉」）

2024/09/19 20:51

首次上稿 17:21

更新時間 20:51

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄旗津1家販售烏魚子、小卷的名產店老闆今（19）日在臉書社團發文說，店裡昨天遭竊，他只是走往隔壁放個回收，不到1分鐘就被竊賊闖入店內拿走腰包，偷走約3萬元現金和信用卡等。警方說，已鎖定慣竊61歲曾男查緝中。

遭竊的老闆在臉書社團「旗津咱們的故鄉」發文公布店外監視器拍下的行竊過程，提醒鄉親警惕，他說，昨天早上8點49分，他只是到隔壁放個回收，不到1分鐘，放在店內的腰包就會偷走，內有現金3萬元、證件、提款卡、信用卡等。

從監視器畫面可看到，老闆見男子從店內走出來時形跡可疑，立即上前詢問，男子不理會，立即上機車騎車逃走，老闆也趕緊報警處理。

鼓山分局中洲派出所指出，昨天接獲旗津二路某店面遭竊，警方調閱監視器畫面，已掌握特定曾姓嫌疑人情資，並報請檢察官核發拘票。

警方今天下午近5點在鳳山一家旅社找到曾男，據了解，他是旗津地區的慣竊，9月光在旗津分駐所轄區就犯了至少4、5件竊案，多是闖空門行竊，警方多次抓找到人移送，但曾男仍持續犯案，讓當地居民人心惶惶。

鼓山分局旗津分駐所說，曾男居無定所，也不一定住在旗津，查緝不易，昨天案發後，專案小組調閱大量監視器等科技偵查手段掌握曾男行蹤，今天下午在鳳山區錦田路某旅社將人拘提到案。

曾男被抓時，昨天得手的3萬元花到只剩1萬4000元，除了吃喝，還預付了1星期的住宿費，他被警方帶走時直說，「錢都付了，還要再回來住」。警方認為他恐有再犯之虞，全案詢後依竊盜案移送高雄地檢署偵辦，並報請檢察官向地方法院聲請預防性羈押。

名產店老闆見男子形跡可疑想攔阻，仍被他騎車逃逸。（擷取自臉書社團「旗津咱們的故鄉」）

警方在鳳山的旅社找到旗津慣竊曾男。（民眾提供）

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