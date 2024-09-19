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高雄大寮、林園原定2天停水設消防栓 水公司順應民意只停1天

高雄2區原定2天停水設消防栓，水公司順應民意只停1天。（記者陳文嬋攝）

高雄2區原定2天停水設消防栓，水公司順應民意只停1天。（記者陳文嬋攝）

2024/09/19 13:13

〔記者陳文嬋／高雄報導〕水公司第七區管理處配合消防局增設大寮區二處消防栓工程，原定大寮、林園部分地區9月20至21日2天分別10至17時停水，經地方陳情連2天施工停水不方便，水公司今順應民意緊急修正停水時間，改為僅9月20日10至17時停水，總計影響5200戶用水。

水公司表示，停水區域因配合兩地施工分為兩部分，其中大寮區三隆路、仁德路一段、保生街、光明路三段、光明路二段、周廣街、大仁街、大信街、大勇街、大寮路、大德街、大智街、慈隆街、東隆街、永隆街、至學路、萬丹路、開封街，影響1200戶停水。

水公司指出，另一處工程停水區域影響4000戶，包括大寮區健康街、公園街、幸福街、快樂街、新一街、會和一街、會和二街、會春街、會昭街、會營街、會祥一街、會結一路、會結二路、會興一街、會興三街、會興二街、會興五街、會興六街、河堤路三段、潮仁路、潮信路、潮勇路、潮和路、潮安路、潮寮路、潮平路、潮德路、潮忠路、潮發路、潮龍路、營後街、美滿街、華中南路、鳳凰街、鳳林一路、鳳林二路、鳳林路三段、鳳林路四段；林園區中厝路、林內路、溪州一路、鳳林一路、鳳林路三段。

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