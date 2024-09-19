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    迎演唱會人潮 世運主場館周邊左楠路人行道換新

    世運主場館周邊左楠路人行道全面換新後，為歌迷營造更舒適、安全返家的通行空間。（工務局提供）

    世運主場館周邊左楠路人行道全面換新後，為歌迷營造更舒適、安全返家的通行空間。（工務局提供）

    2024/09/19 10:45

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕世運主場館（高雄國家體育場）成為國際巨星演唱會台灣站的首選，為增進演唱會人潮疏運效率，高市工務局再將世運主場館周邊左楠路西側人行道全面換新。

    從去年BLACKPINK、Coldplay、到今年的Ed Sheeran紅髮艾德、火星人布魯諾Bruno Mars，與本週末即將開唱的ONE OK ROCK，都在世運主場館舉行，每場動輒湧入4、5萬歌迷。

    為因應演唱會帶來的龐大人潮，高雄市工務局道工處先前已陸續進行翠華路（世運大道至左營高鐵站）東側、後昌路643巷至587巷人行道鋪面改善、世運大道與左楠路口（捷運世運站1號出口前）人行道街角擴大，也協助場館內部改善AC鋪面，並配合每次演唱會期程加強周邊道路巡修，為歌迷營造更舒適、安全返家的通行空間。

    道工處近期再針對世運主場館周邊左楠路，進行人行環境優化，配合中油宏南社區行人通道，提供粉絲步行至捷運站新動線。

    此次是針對楠梓區左楠路西側人行道改善，範圍自中油宏南宿舍宏毅一路至後昌路，將近400公尺，除將原有老舊連鎖磚挖除，換新為平坦耐久又美觀的優質混凝土鋪面，於前後路口設置無障礙斜坡道。

    道工處另考量原有人行步道僅有1.5公尺寬，經與中油協調後，拆除中油退縮地範圍的舊有廢棄公車候車亭，再增設一處1.5公尺寬的步道，也保留沿線既有大型樹木，並由公園處規劃將周邊原覆土裸露空間新植滿鋪草皮，呈現綠意盎然的景觀，提升行人體感舒適度。

    世運主場館周邊左楠路人行道改善前情形。（工務局提供）

    世運主場館周邊左楠路人行道改善前情形。（工務局提供）

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