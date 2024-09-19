太巧！ 女車主喝醉找友人代駕 朋友上路才發現開錯車

吳姓友人幫酒醉的友人代駕竟開錯車，差點害自己吃官司。（翻攝Google地圖） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2024/09/19 10:21

〔記者黃佳琳／高雄報導〕吳姓男子幫喝醉的女友人代駕，到場後發現一輛同款賓士車車門沒鎖、鑰匙沒拔，吳男直接把車開走，結果卻接到女性友人來電問他在哪，吳男驚覺開錯車趕緊原路返回，結果被鄭姓女車主提告竊盜，吳男再三解釋「一切都是巧合和誤會」，鄭女同意不再追究，檢方也認為吳男沒有竊盜犯意，偵結處分不起訴。

檢方指出，今年8月8日凌晨1點多，吳姓男子接獲女性友人來電，友人告他自己喝醉了需要有人代駕，還說自己把車子停在五福一路和福建街口，吳男掛斷電話趕到現場，看到一輛與友人同款式、同顏色的賓士車停在路邊，吳男上前查探，發現車門沒鎖，他開門進入車子後，見到鑰匙放在車上，他直覺認為這輛就是友人的車，於是拿起鑰匙發動引擎直接把車開走。

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吳男開到一半，接到女性友人來電詞問他人在哪裡，吳男回說自己已經開到她的車要來接她，女友人不解，反問：「我人就在車上，你到底在哪？」吳男追問後，才驚覺自己開錯車，連忙把車子開回原地，但鄭姓女車主已因愛車不見報警。

吳男被帶回警局時，急忙道歉說自己認錯車，還拿出女性友人的賓士車照片比對，直指兩台車的外型、特徵和顏色都一樣，鄭姓女車主得知是烏龍一場，也同意不再追究，但因竊盜屬公訴罪，警方仍將吳男依法送辦，雄檢偵查時，檢察官採信吳男說詞，認為他不具竊盜犯意，偵結處分不起訴。

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