高市5師獲全國師鐸獎 「服裝創作國手奶媽」葉怡君培育多位國手

高雄市今年有5位老師獲全國師鐸獎，分別是葉怡君（左起）、許秀玲、朱美瑰、賴秋江及曹嘉修。（記者洪臣宏攝）

2024/09/18 17:04

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市今年有5位老師獲全國師鐸獎，分別是三民家商葉怡君、莊敬國小許秀玲、瑞祥高中朱美瑰、新上國小賴秋江及陽明國中曹嘉修，個個在教學上身懷絕技，今（18）日在高雄市資深暨特殊優良教師表揚大會獲公開表揚。

葉怡君19歲時成為服裝創作國手，也是第36屆韓國漢城國際技能競賽女裝職類的世界銀牌。葉怡君出身於技職教育體系，深知在技職教育中實作力非常重要，不僅在講台上賣力授課，台下更是加倍努力指導選手，培育出多位專業國手，在校內更擁有「金牌老師」、「台灣服裝創作國手奶媽」的封號。

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被暱稱「幸福妙點子老師」的許秀玲，擅長將創意遊戲融入教學，用正向幸福經營班級。她曾主動擔任一位具有過動症、亞斯伯格、妥瑞症孩子的導師，透過每天陪他書寫「愛的日記」，讚美正確行為與教導錯誤行為的修正方式，協助孩子在日記上釐清反思並與家長共擬對策。

朱美瑰深信教育如18K金般，因而教學方式多元、與學生生活連結，同時亦積極參與增能培訓，推動國高中教師專業社群，在「新課綱」與「國際教育」等政策推動發揮助力，由教師專業發展提升教育質量。

賴秋江是位斜槓教師，她用心於班級經營與跨領域特色課程教學外，更擔任親子天下翻轉教育專欄作家，出版10本教育書籍、14款桌遊，致力推廣閱讀與食農教育並捐贈全國偏鄉、特教資源班1000冊以上書籍及桌遊。透過書寫、臉書貼文紀錄、講座分享等方式，檢視自身教學深度並激勵自己不斷前進。

曹嘉修指導學生參與全國科學探究競賽，協助IESO國際奧林匹亞國手培訓，目前也是「高雄市國中地科資源中心」負責人，多元經歷與厚實的知識內涵不僅加深嘉修老師的專業深廣度，也成為孩子的學習榜樣。

市長陳其邁頒獎給獲獎老師。（記者洪臣宏攝）

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