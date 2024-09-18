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    首頁　>　高雄市

    與蔡英文同搭文化遊艇 陳其邁：歡迎以後常來

    前總統蔡英文貼出與陳其邁搭「文化遊艇」照片。（圖取自臉書蔡英文 Tsai Ing-wen ）

    前總統蔡英文貼出與陳其邁搭「文化遊艇」照片。（圖取自臉書蔡英文 Tsai Ing-wen ）

    2024/09/18 16:37

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕前總統蔡英文中秋節透過臉書向賀節，並曬出高雄市長陳其邁帶她到高雄「亞洲新灣區」搭「文化遊艇」照片，陳其邁今（18）日表示，蔡總統開玩笑她每次來都來匆匆、去匆匆，因而安排她來高雄輕鬆地旅遊，他還說，以前都跟小英總統吃便當，這次特別請她留下來吃午餐，歡迎她以後常來。

    蔡英文在臉書敘說搭「文化遊艇」經歷，沿途經過駁二、高雄流行音樂中心、高雄展覽館、旗津，她說，它們不僅代表著高雄的繁榮，也是高雄吸引國內外觀光客的核心；她表示，相信陳其邁會繼續和中央政府緊密合作，一起為高雄的未來打拚。

    陳其邁今天參加高雄市教師節表揚大會受訪時表示，小英總統8年可以說都是非常的忙碌辛苦，開玩笑說她每次來都來匆匆去匆匆，沒有一次好好的把我們高雄閱讀過一遍，尤其亞灣區，不管是5G AIOT新創園區或者亞灣2.0的計畫，過去獲小英總統大力的支持，才讓我們高雄市在亞灣的發展以及產業都能夠快速的轉型升級，另外七櫃（第七洲際貨櫃中心），六櫃、七櫃等等的發展，更加強我們高雄港的競爭力。

    陳其邁說，這一次來特別趁著她有其他的行程之餘，特別安排小英總統能夠來好好的、比較輕鬆一點來高雄做旅遊，她也問了很多問題，例如黃色小鴨，為什麼來高雄的人那麼多？也詢問像演唱會經濟，到底我們是怎麼樣來讓高雄市能夠曾為重工業轉型成為一個宜居、觀光的城市，也分享了她在國政治理上的一些經驗。

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