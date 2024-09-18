高雄「以住代護」活化眷村有成 飯店推旅遊專案
2024/09/18 14:23
〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄是軍事基地大本營，市府10年來持續「以住代護」活化眷村有成，吸引飯店業推出專案，由導覽員帶領參觀左營明德新村的「再見捌捌陸臺灣眷村文化園區」，及進駐60戶「以住代護」的建業新村， 讓民眾瞬間進入懷舊時空。
高雄市立歷史博物館9至11月與高雄翰品酒店合作，推出「來去眷村串門子」、「來去眷村住一晚」住房專案。史博館館長李文環表示，為推廣高雄市眷村特色文化，透過政府與民間用心的保存，讓民眾看見眷村的蛻變與重生，除了左營眷村外，他也推薦岡山皮影戲館等，可以與飯店合作套裝旅遊。
高雄翰品酒店林俊宇總經理說明，在史博館館長李文環穿針引線下，將帶領遊客前往左營明德新村的「再見捌捌陸臺灣眷村文化園區」，及隔鄰的建業新村，由「流動部落」擔任帶路人，參觀手作文創「染染手兒」、「阿美的顏色工作室」，眷村民宿「左眷雅居」、「軍旅舍」，提供好吃又健康的「17文苑．旗袍好食光」、老物雜貨舖的「建業新村8」等，穿越時空了解眷村的歷史故事及建築之美。
旅客來到高雄除了住飯店，眷村民宿也是一種住的體驗， 3天2夜「來去眷村住一晚」逢週二至週四成行、6人成團，除了眷村遊程，第一晚還入住眷村民宿，第二晚入住高雄翰品酒店。
高雄市文化局指出，市府歷時10年投入「以住代護」活化眷村，目前於左營建業新村、鳳山黃埔新村，各進駐約60戶，產業型態多元，包括民宿、餐飲、藝文工作室、文創商店等型態，建業以民宿、餐飲為大宗，黃埔則以民宿、工作室為主。