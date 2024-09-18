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延宕20多年 高雄「地王」大遠百2-3期建照再度展延

高雄大遠百2-3期計畫，原擬興建103層大樓，但20多年過去，現仍作為停車場使用。（記者葛祐豪攝）

高雄大遠百2-3期計畫，原擬興建103層大樓，但20多年過去，現仍作為停車場使用。（記者葛祐豪攝）

2024/09/18 16:24

首次上稿 11:35
更新時間 16:24

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄大遠百2-3期原擬興建103層大樓的亞企中心投資案，延宕20多年後，建照已於今年7月到期；高雄市工務局今天（18日）證實，遠東集團以缺工及疫情為由，再度申請建照展延通過。

遠東集團於1992年啟動高雄亞洲企業大樓計劃，1995年拆除當時的遠東百貨中山店。2001年，1期的高雄大遠百開幕，原2-3期計畫興建103層大樓，但20多年過去，現仍作為停車場使用，建照也在今年7月到期。

高雄市工務局證實，高雄大遠百2-3期開發計畫，確定建照已展延成功，一切依法辦理並非特例。展延原因是108年房地產市場因缺工缺料，導致專業廠商不足，109年則受到疫情影響，導致持續缺工，這兩項因素各得以展延2年，一共4年，建照從原先113年7月底，延長4年到117年7月底到期。

高雄大遠百每坪公告現值191.7萬元，已蟬連高雄市地王達11年，但目前三多商圈的商機，逐漸被北高雄的漢神巨蛋商圈超越，未來遠東集團是否會真的興建超高大樓，仍待觀察。

高雄市長陳其邁之前在議會答詢時曾說，亞企大樓投資案和未來存有落差是事實，此類大型投資案與全球市長佈局有關，市府將積極推動亞灣2.0計畫，帶動產業轉型，爭取遠東集團繼續投資高雄。

市議員郭建盟指出，台積電進駐高雄，房地產飆漲，是讓遠東集團及早動工的誘因；在新法限制下，如果遠東集團能在117年前完工且驗收的話，樓地板面積可增加3.25萬坪獎勵，但他認為以工期來說，不容易實現。

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