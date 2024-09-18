中國「蠟瓶糖」竄台 邱議瑩呼籲高市府清查

立委邱議瑩建議高市府清查市面上有無販售中國「蠟瓶糖」，維護學生安全。（資料照）

2024/09/18 08:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕近日台灣市面開始出現在中國有食安疑慮的「蠟瓶糖」!立委邱議瑩表示，已正式行文衛福部，希望在一個月內提出調查報告及是否有違規販售情形，她也已聯絡高雄市長陳其邁，拜託市府與衛福部合作，清查高雄販售情況。

邱議瑩認為，這種成份、來源不清的食品，去年便已被中國媒體質疑食安，但近期在網購平台大量出現，宣稱是手工、蜂蠟，還配合許多抖音網紅宣傳，導致許多不知情的家長買給孩子吃。

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邱議瑩今一早發文感謝衛福部次長林靜儀支持查驗，同時正式行文衛福部，希望能在一個月內提出調查報告及是否有違規販售情形；她進一步表示已立即聯絡高雄市長陳其邁，拜託市府能與衛福部合作，清查高雄的販售情況，並希望教育局能針對容易受到影響的國中小，進行宣導警示。

邱議瑩更提到，與其購買來路不明的中國蠟瓶糖，不如支持高雄最優質的蜂蠟跟蜂蜜相關產品，不只美味可口、更有雙重認證把關，品質有保障，絕對是居家必備好蜜，歡迎大家用新台幣支持並下架！

邱議瑩力挺高雄蜂蠟與蜂蜜系列產品。（邱議瑩團隊提供）

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