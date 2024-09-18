為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    中國「蠟瓶糖」竄台 邱議瑩呼籲高市府清查

    立委邱議瑩建議高市府清查市面上有無販售中國「蠟瓶糖」，維護學生安全。（資料照）

    立委邱議瑩建議高市府清查市面上有無販售中國「蠟瓶糖」，維護學生安全。（資料照）

    2024/09/18 08:46

    〔記者王榮祥／高雄報導〕近日台灣市面開始出現在中國有食安疑慮的「蠟瓶糖」!立委邱議瑩表示，已正式行文衛福部，希望在一個月內提出調查報告及是否有違規販售情形，她也已聯絡高雄市長陳其邁，拜託市府與衛福部合作，清查高雄販售情況。

    邱議瑩認為，這種成份、來源不清的食品，去年便已被中國媒體質疑食安，但近期在網購平台大量出現，宣稱是手工、蜂蠟，還配合許多抖音網紅宣傳，導致許多不知情的家長買給孩子吃。

    邱議瑩今一早發文感謝衛福部次長林靜儀支持查驗，同時正式行文衛福部，希望能在一個月內提出調查報告及是否有違規販售情形；她進一步表示已立即聯絡高雄市長陳其邁，拜託市府能與衛福部合作，清查高雄的販售情況，並希望教育局能針對容易受到影響的國中小，進行宣導警示。

    邱議瑩更提到，與其購買來路不明的中國蠟瓶糖，不如支持高雄最優質的蜂蠟跟蜂蜜相關產品，不只美味可口、更有雙重認證把關，品質有保障，絕對是居家必備好蜜，歡迎大家用新台幣支持並下架！

    邱議瑩力挺高雄蜂蠟與蜂蜜系列產品。（邱議瑩團隊提供）

    邱議瑩力挺高雄蜂蠟與蜂蜜系列產品。（邱議瑩團隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    高雄市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播