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高市觀光局佈局國際引客 上半年港澳客居冠、韓國成長最多

高市觀光局積極佈局國際旅客，上半年港澳來最多、日本居次，圖為高雄指標景點亞灣與高流。（觀光局提供）

高市觀光局積極佈局國際旅客，上半年港澳來最多、日本居次，圖為高雄指標景點亞灣與高流。（觀光局提供）

2024/09/18 00:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市觀光局鎖定鄰近國家、佈局爭取國際旅客到訪，統計上半年港澳旅客到高雄為各國之冠，累計13.4萬餘人次，成長比例最高的是韓國遊客，較去年同期增加高達81%。

觀光局長高閔琳指出，為行銷推廣高雄國際觀光，觀光局積極佈局各國推動多元引客策略，針對距離最近的港澳，採取與航空公司、旅行社合作模式，邀請香港旅宿業者來高雄踩線及交流，搶攻港澳遊客來台灣時、選擇就近到高雄。

觀光局對港澳行銷近期逐漸展現成果，近期成功邀請全球大型保險公司安達人壽，組織逾兩百名香港績優員工，來高雄辦理4天3夜獎勵旅遊；統計上半年各國來高遊客數，港澳以13.4萬餘人次居冠。

除拉攏港澳遊客，觀光局也持續爭取日、韓遊客，今年5月主辦第15屆台日觀光高峰論壇，促成台日旅遊業者面對面交流；9月初則率團拜會韓國首爾及高雄姊妹市釜山，洽談雙邊觀光旅遊議題、尋求更多合作契機。

觀光局統計，港澳遊客是上半年來高雄最多的國際旅客，第二名為日本9.9萬餘人次，第三名為韓國7.7萬餘人次，第四美洲7.4萬餘人次，第五名歐洲3.8萬餘人次；韓國來高雄旅遊人數雖不是最多，但成長幅度高達81%，是成長幅度最高的國家。

觀光局分析，高雄國際機場距離市區僅半小時車程，旅客可輕鬆搭乘捷運或轉乘輕軌、公車，迅速前往各大名勝景點，或可選擇郵輪往返、或利用兩者並行的「FLY—Cruise」的模式，無論是短暫旅行還是深度探索，高雄都能以便利的交通和豐富的旅遊資源，加上近兩年演唱會效應，對於國際遊客有相當吸引力。

高雄駁二藝術特區是許多國外旅客必訪景點。（觀光局提供）

高雄駁二藝術特區是許多國外旅客必訪景點。（觀光局提供）

田寮月世界景色獨特。（觀光局提供）

田寮月世界景色獨特。（觀光局提供）

壽山可觀賞城區與港灣夜景。（記者王榮祥攝）

壽山可觀賞城區與港灣夜景。（記者王榮祥攝）

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