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首頁　>　高雄市

桌球賽遇選手昏迷倒地 高市消防局小隊長CPR救回一命

高市消防局橋頭分隊小隊長洪吉利（右1）協助搶救突然昏迷倒地的桌球賽選手。（高市消防局提供）

高市消防局橋頭分隊小隊長洪吉利（右1）協助搶救突然昏迷倒地的桌球賽選手。（高市消防局提供）

2024/09/17 16:25

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市消防局橋頭分隊小隊長洪吉利15日參加議長盃桌球比賽，隔壁1名參賽球員突然昏迷倒地，無呼吸、心跳，洪吉利緊急就地指揮搶救，患者到院後恢復心跳，目前仍在醫院接受治療觀察。

高市議長盃桌球錦標賽14、15日在福誠高中體育館展開競技，消防局橋頭分隊小隊長洪吉利15日在賽程中，發現隔壁1名參賽球員突然昏迷倒地，洪員立即上前進行評估，並作急救處置。

由於現場圍觀人員眾多，洪員先指揮裁判將場地淨空，現場有幾名受過急救訓練的球員上前熱心協助，洪先請1名球員打119報案，請另1名球員去拿AED（自動體外心臟電擊去顫器）。

洪小隊長評估該名患者生命徵象已無呼吸、無脈搏（OHCA）狀態，立即進行CPR（心臟按壓）急救，待球員拿來AED，邊指導他們貼電擊片及開啟電源偵測，先後偵測進行電擊2次，後來由前鎮分隊救護人員接手急救並送醫。到院後患者已恢復心跳，並於16日意識清醒，但仍需住院觀察治療。

消防局表示，心臟疾病所造成的死亡，多是以突發性心跳停止的形式發生，而電擊正是可以使心臟恢復正常心跳的方式。文獻指出，因突發性心律不整而導致心跳停止的個案，如能在1分鐘內給予電擊，急救成功率可高達90%。因此，傷病患的存活是和時間、死神在賽跑，如將AED設置於人潮眾多的公共場所，供民眾搶救時使用，將可降低該類傷病患到院前死亡率。

消防局強調，此次球賽急救事件，洪小隊長現場指揮及處理迅速，展現高市消防局救護急救的專業，贏得現場民眾讚賞及肯定，笑說每場比賽都要消防局參加，「有他們在，我們就安心！」

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