岡山籃筐會大腸麵線吃到「蛆」？ 高市衛生局：未見蛆有5缺失

網友至高雄岡山籃筐會攤販買大腸麵線，回家吃到一半竟撈出一堆像蛆的小蟲。（擷取自「爆料公社」）

2024/09/16 18:49

首次上稿12:56

更新時間18:49（新增衛生局說法）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄有民眾昨日到岡山籃筐會夜市攤販買了1碗大腸麵線回家，吃到一半時，發現麵線裡竟然有疑似「蛆」的小蟲，而且還撈出近10隻，嚇到瞬間飽了，高雄市衛生局獲報後今（16）日前往稽查，現場烹煮器具與盛裝紙容器未見蛆及昆蟲等病媒蹤跡，但發現5項缺失需限期改善。

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岡山籃筐會每年固定在農曆3月23日媽祖生日、8月14日中秋節前夕、9月15日義民爺生日舉辦3次市集，每次活動共2天，近日適逢中秋前夕，於昨天和今天舉辦2天的市集活動。

原PO昨晚在社群平台「爆料公社」發文指出，15日到高雄籃筐會夜市，因現場人擠人，買了大腸麵線回家，是1個中年阿伯在賣，也有賣米血，回家吃到一半傻眼「怎麼會有蛋白質？」並秀出圖片和影片，至少撈出近10隻。

網友看到圖文後回應，「我的媽啊…您吃幾隻了？」原PO回「歡樂好多隻」，還有人說，「這...老花+近視的我一定下肚了」、「已經反胃」、「超級無敵噁心到爆」、「噁…..看到這我應該會很長一段時間不敢吃麵線了」、「這不仔細看，還真的看不到」。

衛生局表示，今早派員前往查察，10點半到達現場，攤商尚未營業，撥打業者電話3次均未接聽，下午3點再派員查察，業者今日自主停業，檢視烹煮器具與盛裝紙容器未見蛆及昆蟲等病媒蹤跡，惟查察作業區食品容器未離地放置、未有食品從業人員健康檢查紀錄、食材未落實先進先出、清潔用品及食材未分開放置及未有溫度紀錄等多項缺失，要求業者限期改善，倘屆期未改善，將依食品衛生管理法第8條第1項及44條第1項規定，裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

網友至高雄岡山籃筐會攤販買大腸麵線，回家吃到一半竟撈出一堆像蛆的小蟲。（擷取自「爆料公社」）

衛生局人員今早前往稽查，但業者尚未營業，且未接電話。（高雄市衛生局提供）

衛生局人員今早前往稽查，但業者尚未營業，且未接電話。（高雄市衛生局提供）

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