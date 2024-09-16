壽山動物園中秋野營趴 牠們也有「烤肉」大餐

馬來猴專注觀察蔬果串的食材。（圖由壽山動物園提供）

2024/09/16 08:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕中秋就是要烤肉！高雄市壽山動物園今年中秋節為動物們舉辦一場別開生面的野營派對，利用修剪下的木材打造專屬用餐架，並精心挑選當季新鮮蔬果及豐富生鮮肉類，將食材串起固定在木架上，讓動物們享用野營「烤肉」大餐。

高雄市觀光局長高閔琳表示，準備應景食材不僅是增加節慶氛圍，也是藉由與平常不同的供食方式，提供視覺與觸覺刺激，增加動物生活樂趣，也邀請大家中秋佳節出遊，一起來動物園共度歡樂時光。

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高閔琳說，為了讓園區內動物營養均衡，保育員與營養師共同規劃動物食譜，今年中秋節，動物園特別為不同動物設計了專屬菜單，來增加食材多元性，非洲獅應景餐點以全鴨、雞胸肉、豬肝及血水製成澎湃肉肉大餐；雜食性的長鼻浣熊以牛肉、雞肉、貓科肉條及水煮蛋，搭配蔬果製成串燒；冠豪豬及馬來猴則以時令蔬果製成五彩繽紛蔬食串來滿足味蕾。

動物園補充，這次特殊用餐場景讓現場遊客驚呼連連，其中生性謹慎的冠豪豬，喜歡把食物叼回洞裡慢慢享用，牠們啃食蔬果串發出「卡滋卡滋」的聲音，模樣可愛極了；保育員也趁機向遊客解說冠豪豬是名副其實的齧齒動物，牙齒非常堅硬，木頭也能啃得動，園方特別為牠們準備了木頭烤架，讓牠們在享用美食後，還能盡情磨牙。

動物園提醒，中秋節當日正常開園，歡迎大家在這個象徵團圓的節日裡，與家人、朋友一同來壽山動物園，共度美好時光。因停車空間有限，建議民眾多利用大眾運輸，或將車輛停在捷運沿線停車場，搭捷運至鹽埕埔站再轉搭56號公車直達動物園大門口，可節省等候停車空位時間外，相關資訊請可至壽山動物園臉書粉絲團查詢。

應景擺盤不只讓冠豪豬體驗不同的刺激，同時也是遊客觀察動物特徵的絕佳機會。（圖由壽山動物園提供）

非洲獅享用豐富的肉類大餐。（圖由動物園提供）

長鼻浣熊品嘗多元食材製成的蔬果串。（圖由壽山動物園提供）

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