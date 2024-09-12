感謝高雄市府基層投入三民區救災 康裕成、曾俊傑帶隊秋節慰勞

感謝高市府基層全力投入三民區救災，高市議長康裕成、副議長曾俊傑帶隊秋節慰勞。（高市議會提供）

2024/09/12 18:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕強颱凱米來襲時，高雄市政府基層同仁全力投入三民區救災，高市議長康裕成、副議長曾俊傑於中秋前夕，協同選區議員，專程走訪三民區清潔隊、救護大隊及區公所，感謝第一線工作同仁不畏風雨，守護市民家園。

高市議會指出，強颱凱米來襲前，高市環保局清潔隊的防災清淤工作就不停歇；但強颱帶來致災雨量重創高雄，多處淹水災情慘重，三民區建工路一帶停電，影響近5千戶，數棟大樓地下室被淹沒造成嚴重災損，停水停電及財損，使得三民區市民生活受到嚴重影響。

議長康裕成回想當時情景，大量泡水車拖吊及廢棄物，讓三民區清潔隊員們耗費心力、不眠不休戮力清理；加上三民區公所全體動員，第一線承受災民的責難與抱怨，實在是公僕難為，後續的災損救助更仰賴三民區辛苦的里幹事們，繼續協助市民完成相關補償申請。

康裕成表示，基層很多辛苦，身為選區的民代都看在眼裡，有大家的投入，才讓市民在最短時間恢復生活秩序，自己除了心疼以外，更是感佩。必須給個大大的「讚」！

特別在中秋節前夕與副議長曾俊傑，選區的張博洋、鄭孟洳、何權峰等議員及黃香菽議員服務團隊，並協同民政局、消防局及環保局等市府團隊前往三民東區清潔隊、三民西區清潔隊、消防局第二救災救護大隊及三民區公所頒贈慰勞金，提前向基層人員賀節，並代表市民及受災戶向第一線清潔隊員及同仁深深一鞠躬。

康裕成強調，老天爺帶來的天災讓我們看到不足，但也是讓我們能做得更好！有最具行動力的市府團隊當先鋒、關關難過關關過，相信能跨越一切挑戰。

感謝高市府基層全力投入三民區救災，高市議長康裕成、副議長曾俊傑帶隊秋節慰勞。（高市議會提供）

感謝高市府基層全力投入三民區救災，高市議長康裕成、副議長曾俊傑帶隊秋節慰勞。（高市議會提供）

感謝高市府基層全力投入三民區救災，高市議長康裕成、副議長曾俊傑帶隊秋節慰勞。（高市議會提供）

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