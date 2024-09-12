為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

感謝高雄市府基層投入三民區救災 康裕成、曾俊傑帶隊秋節慰勞

感謝高市府基層全力投入三民區救災，高市議長康裕成、副議長曾俊傑帶隊秋節慰勞。（高市議會提供）

感謝高市府基層全力投入三民區救災，高市議長康裕成、副議長曾俊傑帶隊秋節慰勞。（高市議會提供）

2024/09/12 18:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕強颱凱米來襲時，高雄市政府基層同仁全力投入三民區救災，高市議長康裕成、副議長曾俊傑於中秋前夕，協同選區議員，專程走訪三民區清潔隊、救護大隊及區公所，感謝第一線工作同仁不畏風雨，守護市民家園。

高市議會指出，強颱凱米來襲前，高市環保局清潔隊的防災清淤工作就不停歇；但強颱帶來致災雨量重創高雄，多處淹水災情慘重，三民區建工路一帶停電，影響近5千戶，數棟大樓地下室被淹沒造成嚴重災損，停水停電及財損，使得三民區市民生活受到嚴重影響。

議長康裕成回想當時情景，大量泡水車拖吊及廢棄物，讓三民區清潔隊員們耗費心力、不眠不休戮力清理；加上三民區公所全體動員，第一線承受災民的責難與抱怨，實在是公僕難為，後續的災損救助更仰賴三民區辛苦的里幹事們，繼續協助市民完成相關補償申請。

康裕成表示，基層很多辛苦，身為選區的民代都看在眼裡，有大家的投入，才讓市民在最短時間恢復生活秩序，自己除了心疼以外，更是感佩。必須給個大大的「讚」！

特別在中秋節前夕與副議長曾俊傑，選區的張博洋、鄭孟洳、何權峰等議員及黃香菽議員服務團隊，並協同民政局、消防局及環保局等市府團隊前往三民東區清潔隊、三民西區清潔隊、消防局第二救災救護大隊及三民區公所頒贈慰勞金，提前向基層人員賀節，並代表市民及受災戶向第一線清潔隊員及同仁深深一鞠躬。

康裕成強調，老天爺帶來的天災讓我們看到不足，但也是讓我們能做得更好！有最具行動力的市府團隊當先鋒、關關難過關關過，相信能跨越一切挑戰。

感謝高市府基層全力投入三民區救災，高市議長康裕成、副議長曾俊傑帶隊秋節慰勞。（高市議會提供）

感謝高市府基層全力投入三民區救災，高市議長康裕成、副議長曾俊傑帶隊秋節慰勞。（高市議會提供）

感謝高市府基層全力投入三民區救災，高市議長康裕成、副議長曾俊傑帶隊秋節慰勞。（高市議會提供）

感謝高市府基層全力投入三民區救災，高市議長康裕成、副議長曾俊傑帶隊秋節慰勞。（高市議會提供）

感謝高市府基層全力投入三民區救災，高市議長康裕成、副議長曾俊傑帶隊秋節慰勞。（高市議會提供）

感謝高市府基層全力投入三民區救災，高市議長康裕成、副議長曾俊傑帶隊秋節慰勞。（高市議會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高雄三民區4天抽水任務完成 張博洋：感同身受住戶的無奈
2024/07/28 23:43

高雄三民區4天抽水任務完成 張博洋：感同身受住戶的無奈
高雄多棟大樓地下室慘淹！國軍漏夜協助抽水
2024/07/26 08:48

高雄多棟大樓地下室慘淹！國軍漏夜協助抽水
impression

台積產業鏈發酵！高端置產指名：東區虎尾寮低密度住宅圈！
高雄大樓地下室淹水達90棟 鼓山、三民最多
2024/07/26 12:25

高雄大樓地下室淹水達90棟 鼓山、三民最多
會勘高雄中都災後復原 陳其邁：淹水補助從優、從速、從簡
2024/07/30 22:40

會勘高雄中都災後復原 陳其邁：淹水補助從優、從速、從簡
高雄災民申請風災補助 公寓3樓淹水禍首竟是馬桶
2024/07/29 18:42

高雄災民申請風災補助 公寓3樓淹水禍首竟是馬桶
高雄市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播