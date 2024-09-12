人、猴看到都會閃！高雄獼猴巡守隊3個月規勸60件、檢舉4件

獼猴被餵食久了，習慣也會改變。（記者王榮祥攝）

2024/09/12 11:35

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄壽山（柴山）是獼猴的家，卻常有遊客與民眾喜愛餵食，致使獼猴習性與人猴關係都改變；高市農業局攜手鼓山區桃源里成立全國首支獼猴巡守隊，針對13處餵食熱點不定時巡查違法餵食，值勤3個月共規勸60件、檢舉4件，現任無論人、猴看到巡守隊都會閃。

壽山獼猴生存區域與人類高度重疊，據調查從2019年獼猴保育等級降級後，獼猴騷擾與救傷通報案件數以5到6倍量增長，2019年34件、2022年達最大報案數208件，去年略下降至189件通報。

鼓山區桃源里位於柴山臨海區域、有著無敵海景，但區內獼猴因長期不當人為餵食，造成行為改變，柴山大道沿途常見猴群定點、定時等候人類前來餵食，汽機車也常違規停車、遊客在路邊聚集停留賞猴，衍生交通安全疑慮。

高市農業局攜手鼓山區桃源里，於今年5月成立全國首支獼猴巡守隊，由里長李慶賢集結居民共19人成軍，針對13處餵食熱點，不定時巡查違法餵食，搭配充電式水彈槍巡護，降低人猴衝突。

獼猴巡守隊主要任務是勸導民眾勿接觸、勿餵食獼猴，針對如山海宮前廣場、牌樓電桿區域、柴山大道叉路附近、鄰近廢棄軍營處等，不定時巡查違法餵食蒐證與舉報，並設計新穎禁止餵食告示牌，以簡單清楚視覺圖面，取代舊有過多文字資訊，化繁為簡提高辨識度，理解容易記住，達到防治與改善，突破人猴共存困境。

桃源里獼猴巡守隊成立後，常頂著大太陽穿梭巡守，有時會遇到不理性的遊客回嗆怒罵，讓隊員頗感灰心，但為社區生活品質，減少人猴衝突目標，李慶賢仍與成員互相勉勵，既然開始做就不要輕易放棄。

農業局統計，巡守隊執勤3個多月已累計巡守360人次，柔性規勸餵食獼猴約50到60件，檢舉4件、其中3件開罰，一段時間後，有些餵食者看到巡守隊會自行離開，甚至獼猴看到帶著水槍的巡守隊也會自己閃人。

農業局長張清榮說明，巡守隊勸導次數明顯多於檢舉，因為罰緩不是主要手段，教育與宣導才是生態永續關鍵，農業局很感謝里長與熱心居民協助，未來會繼續加強與在地合作外，持續推廣友善人猴關係。

高雄獼猴巡守隊3個月規勸60件、檢舉4件，達成初步成效。（農業局提供）

高雄獼猴巡守隊3個月規勸60件，高頻率巡守讓部分餵食者知難而退。（農業局提供）

高雄獼猴巡守隊配備沒有傷害性的水槍。（農業局提供）

壽山常見大批獼猴。（記者王榮祥攝）

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