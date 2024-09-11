快儲水！高雄鳳山等3區9/12停水13.5小時 影響4萬戶用水

高雄鳳山等3區將於9月12日停水13.5小時，總計影響4萬戶用水。（記者陳文嬋攝）

2024/09/11 19:42

〔記者陳文嬋／高雄報導〕快儲水！水公司第七區管理處原定7月25日配合台電施工停水，受凱米颱風影響延後至9月12日辦理，高雄市鳳山、大寮、大樹3區多里將於9月12日8時30分起停水13.5小時，總計影響4萬戶用水。

水公司表示，原訂7月25日配合台電辦理太陽能光電介接工程，一併辦理翁公園場電氣設備檢驗，但因受到凱米颱風來襲影響，延後至9月12日辦理，3.6萬戶停水、4千戶降壓，總計影響4萬戶用水。

水公司指出，9月12日上午8時30分至晚間20時停水區域為鳳山區東門、鳳東、誠德、誠信、誠智里；大樹區九曲里；大寮區大寮、山頂、永芳、光武、會社、三隆、上寮、中興、江山、忠義、琉球、翁園、溪寮、義和、和發產業園區（和春基地）、萬大工業區。降壓為大寮區前庄里、中庄里。

水公司說，9月12日上午8時30分至深夜22時停水區域大多為管末高地，包括大寮區大寮院區凱旋醫院、大寮區清潔隊一帶、山頂國小一帶、進學路（衛生所以上高地區）、正氣路、中山工商。

至於鳳山水庫供給工業區不受影響，包括大發產業園區、和發產業園區（大發基地）均正常供水，請民眾提前儲水備用。24小時服務專線1910。

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