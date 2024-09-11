為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

快儲水！高雄鳳山等3區9/12停水13.5小時 影響4萬戶用水

高雄鳳山等3區將於9月12日停水13.5小時，總計影響4萬戶用水。（記者陳文嬋攝）

高雄鳳山等3區將於9月12日停水13.5小時，總計影響4萬戶用水。（記者陳文嬋攝）

2024/09/11 19:42

〔記者陳文嬋／高雄報導〕快儲水！水公司第七區管理處原定7月25日配合台電施工停水，受凱米颱風影響延後至9月12日辦理，高雄市鳳山、大寮、大樹3區多里將於9月12日8時30分起停水13.5小時，總計影響4萬戶用水。

水公司表示，原訂7月25日配合台電辦理太陽能光電介接工程，一併辦理翁公園場電氣設備檢驗，但因受到凱米颱風來襲影響，延後至9月12日辦理，3.6萬戶停水、4千戶降壓，總計影響4萬戶用水。

水公司指出，9月12日上午8時30分至晚間20時停水區域為鳳山區東門、鳳東、誠德、誠信、誠智里；大樹區九曲里；大寮區大寮、山頂、永芳、光武、會社、三隆、上寮、中興、江山、忠義、琉球、翁園、溪寮、義和、和發產業園區（和春基地）、萬大工業區。降壓為大寮區前庄里、中庄里。

水公司說，9月12日上午8時30分至深夜22時停水區域大多為管末高地，包括大寮區大寮院區凱旋醫院、大寮區清潔隊一帶、山頂國小一帶、進學路（衛生所以上高地區）、正氣路、中山工商。

至於鳳山水庫供給工業區不受影響，包括大發產業園區、和發產業園區（大發基地）均正常供水，請民眾提前儲水備用。24小時服務專線1910。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新竹市北區南寮9月18日-10月4日連續13天、每天停水6小時
2024/09/11 12:56

新竹市北區南寮9月18日-10月4日連續13天、每天停水6小時
請留意！竹縣寶山三峰聯華山莊及新城部分區域 9/13停水5小時
2024/09/06 12:37

請留意！竹縣寶山三峰聯華山莊及新城部分區域 9/13停水5小時
impression

鄒族3D魔幻歌舞劇 點亮嘉義縣夜間觀光
高雄鳳山等3區多里9/12停水13.5小時 影響約4萬戶用水
2024/09/05 14:32

高雄鳳山等3區多里9/12停水13.5小時 影響約4萬戶用水
高雄市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播