高雄拓寬左營翠華路迎台積電 開放南下段4車道紓解車流

高雄左營翠華路（左營大路口至海功東路段）西側拓寬為4線車道，9月10日晚間已完工，先開放通車。（高雄市工務局提供）

2024/09/11 11:34

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為紓解台積電進駐帶來的人車潮，高雄市左營區翠華路施工，昨（10）日晚已完成左營大路口至海功東路段西側車道拓寬，開放南下段4車道紓解車流；全段工程力拚明年6月完成，屆時翠華路南北向將各有4線車道。

翠華路是高雄左營區南北交通命脈，也是南台灣半導體S廊帶重要樞紐，尤其在中油高煉廠轉型及未來台積電進駐後，聯外交通建設刻不容緩。

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翠華路拓寬工程從明潭路到世運大道，總長1357公尺，往西拓寬10公尺成為寬度40公尺的計畫道路，道路拓寬也配合台電管線埋設工程，確保楠梓園區未來廠區供電無虞。

高雄市工務局表示，為及早紓解翠華路車流，位於海功東路至明潭路段間的西側拓寬道路，已於8月25日晚間開放通車；左營大路至海功東路段西側道路拓寬，也接續於9月10日晚間完成開放通車，最後的世運大道至左營大路西側段，則預計9月底前開放通行。

工務局強調，西側拓寬完成後，將由原先3車道（2快1慢）改為4車道（3快1慢），可有效舒緩現況南下壅塞路段車流。完成拓寬段後，將接續進行翠華路中央分隔島及東側車道拓寬工程，施工期間將採半半施工，並維持南下4車道北上3車道通行，以降低對交通影響衝擊，全段工程則力拚明年6月完成，屆時翠華路南北向，將各有4車道通車。

高雄翠華路拓寬工程正加緊趕工中。 （記者葛祐豪攝）

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