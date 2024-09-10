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    首頁　>　高雄市

    力拚年底完工！高雄爭取中央經費8．8億元 改善84校通學步道

    高雄鳳山中正國小校長彭連煥表示，通學步道增加入口，讓學生們上下學可以分流。（記者陳文嬋攝）

    高雄鳳山中正國小校長彭連煥表示，通學步道增加入口，讓學生們上下學可以分流。（記者陳文嬋攝）

    2024/09/10 23:48

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市教育局爭取到中央經費8.8億多元，改善84所學校通學步道，整體工程力拚今年底完工，維護學生與社區居民通行安全。

    交通部推動行人交通安全，教育局爭取到國土署「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，總計84所國中小學獲得補助，總經費8億8176萬元，推動校園通學步道改善，以鳳山區12校最多，包括文德、鳳西國小等，全市目前已8校完工，其中鳳山有中正、五福國小完工。

    教育局表示，工程進行通學步道整體改善，不只改善路樹竄根，包括圍牆退縮拓寬步道、整合家長接送區等，尤其學生放學後，校園開放社區使用，增設無障礙設施，方便長輩坐輪椅通行，植栽納入設計更美觀，其中鳳山區中正國小經費700萬元，位於高市最大國宅鳳山新城對面，透過通學步道改善工程，不但學生通學更安全，打造與社區友善共融環境，更親近社區也更美麗。

    鳳山中正國小校長彭連煥表示，透過通學步道改善工程，勝利路新增一處入口，學生們上下學可以分流，避免集中在大門口，更增設交通號誌，改善校園旁交通瓶頸，降低車禍發生率，並規劃無障礙坡道，學生可以拉桿書包進校園，社區居民到校運動，以輪椅進出也很方便，最重要是整體校園環境更整齊與美觀，地方原本抱怨木棧道破損，改善後煥然一新，地方都很滿意。

    各校工程於暑假積極進行，一度因凱米颱風全面停工，目前正如火如荼趕工，加上連日強降雨等影響，工程進度略有延誤，教育局已要求各校加緊趕工，並加強學童通學動線規劃，以及交通安全維護。

    此外，部分學校工程影響You Bike營運，造成民眾無法使用，教育局已要求各校視工程進度，儘快恢復單車租借服務，力拚今年底前完成所有改善工程，打造安全、友善、優質、無礙的通學環境。

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