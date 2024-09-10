大同醫院換手員工憂權益受損 高雄長庚：保障工資、年資

高醫工會26日將到市府爭取大同醫院員工權益。（記者許麗娟攝）

2024/09/10 21:54

〔記者許麗娟／高雄報導〕現由高醫經營的高雄市立大同醫院，明年起將改由高雄長庚入主，高醫工會員工今（10日）發出怒吼，喊話26日將到市府為1000多名員工爭取權益，高雄長庚晚間發聲明強調，將保障留在大同醫院員工的工資和年資。

高雄長庚指出，長庚醫療財團法人自取得市立大同醫院醫療服務合作案議約第一順位後，員工留任與保障即是他們持續關心的重要議題，在無法順利取得目前市立大同醫院（委託高醫大法人經營）員工薪資與福利制度下，仍秉持著照顧員工及留任現職員工之最大誠意。

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「工資計算」方面，將落實徵選公告「工資不得低於原所支薪給」原則，承諾於合作計畫期間，就現行市立大同醫院2024年8月31日一般正式員工之支薪計算標準，持續保障未來工資計算優於現狀標準，並提出增加工資方案列入履約承諾。

「年資計算」方面，承諾於2024年8月31日前已聘僱到職於市立大同醫院的一般正式員工，留任後之「年度特休日數」計算，將全數概括承受。例如：原高醫5年加大同10年，共採計15年年資核給特休。

「福利制度」方面，承諾將依照高雄醫學大學醫療事業企業工會主張，留任員工之福利制度將全部沿用原雇主（高醫大法人）之現行福利制度，包括就醫優待、員工子女教育補助等。

對於上述所有承諾事項，將於計畫期間內持續接受主管機關監督與查核，誠摯歡迎所有員工繼續留任，持續為打造新大同與高雄市民的健康共同努力。

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