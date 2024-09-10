輸在哪？高醫輸掉大同醫院員工質疑 衛生局：多數評委青睞長庚

高雄市立大同醫院明年起將由高醫轉手至高雄長庚經營，造成內部員工反彈。（記者許麗娟攝）

2024/09/10 21:48

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市立大同醫院經營權明年將改由長庚入主，引發內部員工反彈不解「高醫輸在哪？」並喊話26日將到市府要求真相；衛生局今（10日）再度說明，長庚提出的條件獲多數評選委員青睞。

大同醫院自2010年起委由高醫經營至年底期滿15年，高醫不僅喪失優先議約權，在新召標案中也輸給對手長庚，由長庚取得第一順位議約權；高醫工會今天發出怒吼，認為大同醫院每年的續效考核不是優就是甲，今年卻突然掉到60多分，不解為何「從學霸變學渣」，質疑召標過程不公開、不公正、不透明，並對員工留在大同醫院的勞工權益提出多項質疑。

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針對長庚獲選入主大同醫院的原因，高醫院方質疑，長庚因為對70歲以上長者免掛號費，而獲大同醫院經營權，並指出70歲以上長者免收門急診掛號費，低收入戶與身心障礙者全免掛號費及部分負擔，恐影響醫療分級機制，有與基層診所搶生意的疑慮。

衛生局回應，長庚獲多數評委青睞，尤其長庚承諾每年固定提撥4000萬元於「公衛專戶」，並提出「健康餘命躍昇計畫」，照顧社區長輩及弱勢。照顧弱勢及身心障礙者是市立醫院的責任，長輩因為慢性病常跑醫院，掛號費對他們是沉重的負擔，長庚每年將為此多支付5000萬元。

衛生局亦指出，COVID-19期間清空病房做「專責病房」是所有醫院常態，譬如市立民生醫院作為指定應變醫院，曾歷經2次全院清空收治為數最多的感染者，彰顯市立醫院防疫的重責大任。但大同醫院從2010年由高醫經營起，都未設置「標準負壓隔離病房」，對空氣或飛沫傳染病如開放性結核病、禽流感等感染者，收治能力不足，也讓醫護人員暴露於風險中。

衛生局補充，在高醫與市府優先議約權利階段，高醫僅提出維持中度級急救責任醫院的水準，與在地超高齡社區目前的需求落差太大。反觀長庚則在評選時，提出重度級急救責任醫院的承諾，長庚為亞洲唯三、台灣唯一的達文西手術示範教學中心，評選過程承諾會將達文西相關軟硬體及團隊導入大同醫院。

此外，高醫優先議約時主張，未來大同醫院維持23個科別，長庚則一口氣要將23科增加到36科。因高醫在優先議約階段，所提出之經營條件，明顯低於同屬高醫體系的市立小港醫院許多，因此未獲評選委員支持。

對於高醫工會不解大同醫院績效考核從年年80分以上的優等、甲等，今年突然被打為60多分的丙等，衛生局澄清，今年8月由外聘及局內委員至5家公辦民營醫院進行112年度營運績效考核，大同醫院考評結果為甲等，且目前考核結果仍於局內簽核中、尚未發文通知各醫院考核結果。

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