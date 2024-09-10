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    首頁　>　高雄市

    高雄翡麗婚紗店大火 3店貓喪命、5千件婚紗燒毀損失2億

    高雄市新興區中正三路與林森一路4層樓高的婚紗店，今天下午發生大火，濃煙直竄天際。（記者李惠洲攝）

    高雄市新興區中正三路與林森一路4層樓高的婚紗店，今天下午發生大火，濃煙直竄天際。（記者李惠洲攝）

    2024/09/10 16:58

    首次上稿：15:45
    更新時間：16:58

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市新興區中正三路與林森一路翡麗婚紗店，今（10）日下午2點55分發生火警，大火從4樓建物的頂樓突然竄出，不久整個4樓全面燃燒，已知婚紗店屋內有3名員工已經逃出，這場大火約1小時後獲得控制。

    業者錢先生表示，今天店休，員工前往銀行回來，發現4樓攝影棚起火，店內3樓養有3隻貓，2隻關在籠子內、1隻在外，但恐怕都逃不出來，至於店內約有5000件婚紗，初估損失高達2億元，至於新人已拍攝的婚紗照，因現在都上傳雲端，不受影響。

    起火的婚紗店位於高雄婚紗店一條街的中正三路上，下午2點多頂樓突然冒出火煙，消防局獲報後出動14車49人前往搶救，初步了解現場為4樓建築物，目前無人受傷受困，大火持續搶救及搜索確認。

    警方也立即前往協助疏導交通，呼籲用路人改道勿靠近，現場擴大實施道路管制，包括林森一路（中正路至球庭路）雙向封閉、中正三路（中山一路以西路段），請各用路人提早改道，以免影響消防人員救災。

    這場大火約1小時後獲得控制，但由於4層樓的建物多為木造裝潢及易燃材質，店家外牆的玻璃帷幕也耐不住高溫於大火中不斷掉落，大火撲滅後2、3、4樓幾乎燒到只剩骨架，店家損失慘重，婚紗店老闆錢男（46歲）、員工鄭女（37歲）、黃女（41歲）在起火後第一時間均已逃出，無人員受傷。

    高雄市消防局第一大隊長彭保景受訪時表示，由於婚紗店內部多是木造隔間，火勢相當猛烈，消防局統計共出動32車95人前往救火，火勢約在下午3點52分獲得控制，起火原因仍待火調科鑑定。

    高雄市新興區中正三路與林森一路一家婚紗店發生大火。（民眾提供）

    高雄市新興區中正三路與林森一路一家婚紗店發生大火。（民眾提供）

    高雄婚紗店大火，火勢約1小時後獲控制，但婚紗店2至3樓只燒到剩骨架。（記者李惠洲攝）

    高雄婚紗店大火，火勢約1小時後獲控制，但婚紗店2至3樓只燒到剩骨架。（記者李惠洲攝）

    高雄婚紗店大火，火勢約1小時後獲控制，但婚紗店2至3樓只燒到剩骨架。（記者李惠洲攝）

    高雄婚紗店大火，火勢約1小時後獲控制，但婚紗店2至3樓只燒到剩骨架。（記者李惠洲攝）

    警方在火災現場疏導交通。（民眾提供）

    警方在火災現場疏導交通。（民眾提供）

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