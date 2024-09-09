高雄又見新建大樓高空吊掛無防護交管 勞工局：最高可罰30萬

新建工程高空正進行吊掛作業，但卻無人管制周邊車輛，令人憂心萬一掉下來，恐砸中路人或工人致死。（取自黑色豪門企業）

2024/09/09 22:54

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市又見勞安驚悚畫面！高雄鼓山區美術南三路一棟建物施工，進行吊掛作業時竟無任何管制措施，令行經該路段的民眾害怕，直呼萬一高空掉落物品砸中路人或工人，都會出人命，後果不堪設想。勞工局表示，勞檢處將派員入場檢查，如確認屬實，依違反職業安全衛生法可裁處3萬至30萬元罰鍰。

今（9）日下午3時許，有民眾行經高雄美術南三路時，見前方新建工程高空正進行吊掛作業，但卻無人管制周邊車輛，令人憂心萬一掉下來，不管是砸中路人或工人，都必將出人命，影片被網友瘋傳，勞工局也接到民眾反映，表示經過該地點，無不害怕、冒冷汗。

勞工局表示，網路影片顯示鼓山區新建大樓於今日下午3時許，進行吊掛作業無交管一案，勞檢處接獲通報，經影片初判工地涉有使用起重機作業時，未採取防止人員進入吊舉物下方及吊舉物通過人員上方設備或措施，勞檢處將派人入場檢查，如確認屬實，可裁處新台幣3萬至30萬元罰鍰。

勞檢處也呼籲雇主，對於使用起重機從事吊掛作業時，應採取防止人員進入吊舉物下方及吊舉物通過人員上方之設備或措施，確保勞工作業安全。

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