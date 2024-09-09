高雄整頓市容 鎖定11條主要道路取締74面違規廣告

高雄整頓市容，加強取締違規租售廣告。（市府提供）

2024/09/09 22:38

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市環保局為整頓市容，今年針對高雄火車站前中山路等11條主要道路，取締74面未申請取得許可設置破損、租售廣告，限期要求自行拆除完成，未拆除或窒礙難行申請展延，才會開罰5千元至5萬元。

環保局表示，高雄市區主要道路張貼懸掛廣告物充斥，不僅帶給遊客和市民城市管理混亂負面印象，破壞城市整體美感，也可能遮擋重要建築和地標，影響行車安全。

環保局針對市區主要道路，經認定有礙公共安全、行車交通安全、市容觀瞻等，未經許可擅自設置大型、破損或租售等廣告物，將依高雄市廣告物管理自治條例優先進行取締，違者可開罰5千元至5萬元。

環保局今年執行市區主要道路，包括高雄車站前中山路及博愛路段沿線、中正路（衛武營國家藝術文化中心至愛河段）、中華路、翠華路、左楠路、加昌路、高楠公路（夢時代至捷運都會公園站）、九如路（澄清路至愛河）、國道1號旁（楠梓區至中山路）、國道10號旁（仁武區至高鐵站）等路段。

環保局說，今年優先取締執行11條道路廣告物，取締74面大型、破損或租售等違規廣告物，包括2面選舉廣告、1面破損廣告、71面租售廣告，均未申請取得許可設置。

經環保局通知限期3天改善，由廣告物所有人、使用人或設置場所管理人自行拆除，強調依限期內自行拆除不會開罰，但若未拆除或窒礙難行申請展延才會開罰，提醒民眾留意。

高雄整頓市容，加強取締違規破損廣告。（市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法