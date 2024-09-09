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高雄男200萬債務談判破裂被押走 警追到屏東救人逮2嫌

為了200萬債務談判破裂，男子被強拉上車載走，高市警局鼓山分局追至屏東萬丹鄉，救出肉票逮2嫌。（民眾提供）

為了200萬債務談判破裂，男子被強拉上車載走，高市警局鼓山分局追至屏東萬丹鄉，救出肉票逮2嫌。（民眾提供）

2024/09/09 19:48

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市羅姓男子疑因200萬元債務糾紛，與黃姓、蘇姓男子談判破裂，遭強拉上車押走，載往屏東縣萬丹鄉的路上，鼓山分局鎖定涉案的2車3人，今天凌晨攔獲其中1輛汽車，逮捕黃嫌、蘇嫌2人，安全救出被害人羅男，持續追查其他涉案共犯及釐清犯罪動機。

警方救出被害男子，初步查看被害人手腳及身體多處擦挫傷，經送醫治療後無大礙，全案將主嫌黃男及共犯蘇男依妨害自由、傷害、妨害秩序、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦、並報請檢察官向法院聲請羈押，並持續循線追查其他在逃共犯。

據了解，警方昨（8）日凌晨1時30分接獲民眾報案，指稱某停車場內有爭吵聲，隨後有1名男子遭多人徒手強拉上車帶走，員警獲報後，迅速運用各項科技偵查方式沿線追緝，鎖定2輛犯案汽車，追查3名可疑男子涉案，今天前往屏東萬丹鄉攔車救出被害人。

被害人羅姓男子（26歲）獲救後指稱，因與黃男（21歲）、蘇男（24歲）等人，有200萬元的債務糾紛，雙方談判未果遭強行帶走；全案將主嫌黃男及共犯蘇男依妨害自由、傷害、妨害秩序、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，並報請檢察官向法院聲請羈押，並持續循線追查其他在逃共犯。

為了200萬債務談判破裂，男子被強拉上車載走，高市警局鼓山分局追至屏東萬丹鄉，救出肉票逮2嫌。（民眾提供）

為了200萬債務談判破裂，男子被強拉上車載走，高市警局鼓山分局追至屏東萬丹鄉，救出肉票逮2嫌。（民眾提供）

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