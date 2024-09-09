高雄年度大學校長會議首邀清華、陽明交大 陳其邁：人才培訓急迫

高雄年度大學校長會議今舉行，陳其邁盼產官學合作培訓人才。（市府提供）

2024/09/09 19:58

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府今舉辦113年大學校長會議，邀請近期在高雄開設分部的清華大與陽明交通大學在內、共18所在地大專院校校長，及和碩聯合科技與會，市長陳其邁表示，數位科技與智慧醫療人才培育具急迫性，盼產官學研攜手合作，為高雄城市轉型注入新的動力。

陳其邁開會前提及高雄大學對凱米颱風的精準預測，讓市府團隊第一時間掌握充分資訊，進而達到減災、避災目的，並感謝中山大學成立半導體學院，開設半導體相關學程培育產業人才，以及高醫與AI Labs合作於亞灣打造智慧醫療與跨院聯邦平台，透過跨院學習、開發及應用，讓智慧醫療領域落地應用。

他同時歡迎清大、陽明交大加入高雄，與各校共同推動國家重點領域校際研教園區，表示園區教學與進修人數預估可達4000人，包含高科大半導體人才培育基地計畫及和碩將在亞灣建立數位轉型研訓院等，相信在產官學共同努力下，高雄未來不管在半導體或人工智慧方面，都可提供充足產業人才。

陳其邁指出，產業發展重點在於人才培育，依台積電最新估算，包括設備、相關周遭供應鏈人才，113年底將達8000人，114年初預估將有12000人進駐楠梓產業園區；他強調人才培育刻不容緩，未來與各校將有更多合作機會，盼藉由跨領域整合、擴大培養數位城市、AI應用服務及軟體相關人才，共同推動智慧城市。

會中和碩科技首先以「和碩亞灣數位轉型研訓院－產學共育‧翻轉亞灣」為題，分享公司在亞灣區設立亞灣數位轉型研訓院，運用5G、AI及自動化技術開發提供商轉服務，並透過產學合作及人才培育招募，擴展國際，隨後由高雄科技大學報告「半導體製程設備技術人才培育基地」，高雄醫學大學以「智創亞灣‧健康高雄」分享全球第一個醫療聯邦FedGPT台灣人工智慧實驗室在高雄揭牌。

高雄市政府今舉辦113年大學校長會議，邀請清華大與陽明交通大學在內共18所在地大專院校校長，及和碩聯合科技與會。（高市府提供）

高雄醫學大學以「智創亞灣‧健康高雄」分享全球第一個醫療聯邦FedGPT台灣人工智慧實驗室在高雄揭牌。（市府提供）

高雄市政府今舉辦113年大學校長會議，邀清華大與陽明交通大學在內共18所在地大專院校校長參與。（市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法