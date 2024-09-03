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首頁　>　高雄市

雙賊討飯吃掩護行竊 警逮1嫌追緝在逃共犯

警方逮獲胡姓男子送辦。（讀者提供）

警方逮獲胡姓男子送辦。（讀者提供）

2024/09/03 21:16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市出現雙賊一搭一唱，1人裝可憐向店家討吃便當，掩護另1人下手行竊機車置物箱內財物，李姓老闆PO臉書嗆賊，提醒店家小心，鳳山警方今循線逮獲胡姓男子，清出2起竊案，並追緝吳姓在逃共犯中。

2名男子前天鎖定鳳山區瑞竹路一間食堂，由吳男進入店內裝可憐，以沒錢吃飯為由討飯吃，李姓老闆看他可憐，好心拿1個價值80元蔥爆肉絲飯給吳男帶走，過程中胡男趁機於店外下手翻找李男與客人的機車置物箱，偷走李男的香菸及打火機，2人隨後一同離去。

李姓老闆事後發現香菸被偷，調閱店外監視器畫面，赫見2人一同離去，才驚覺2人是共謀犯案，由1人裝可憐討飯吃，掩護另1人下手行竊，李姓老闆PO臉書嗆賊「不要被他遇到」，同時提醒店家小心。

鳳山警方今據報，調閱監視器畫面，整個犯案過程全都錄，循線將胡姓男子查緝到案，胡男坦承下手行竊，供稱2人當天剛好遇到，不謀而合犯下竊案，得手後各自離去，不清楚吳男去哪裡。

警訊後今將胡男依竊盜罪嫌函送法辦，警方也查出胡男涉及另1起竊案，昨於鳳山區誠德路全聯量販店前，下手行竊他人機車置物箱東西，雖然未得手贓款或贓物，仍被警方依竊盜未遂罪嫌送辦。警方全力追緝吳姓在逃共犯，全案擴大偵辦中。

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胡男下手行竊被店家發現。（讀者提供）

胡男下手行竊被店家發現。（讀者提供）

2人犯案後一同離去。（讀者提供）

2人犯案後一同離去。（讀者提供）

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