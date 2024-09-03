為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

高雄輕軌近校8站運量增35％ 捷運局：加班車搭配168號公車接駁

高雄輕軌部分重點車站安排保全與校方交通導護老師合作，引導學生有序進出輕軌站。（捷運局提供）

高雄輕軌部分重點車站安排保全與校方交通導護老師合作，引導學生有序進出輕軌站。（捷運局提供）

2024/09/03 19:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌靠近學校的8個車站，今年3月初的日平均運量5738人次，9月初開學後平均日運量7733人次，半年內成長35%！高市捷運局指出，已啟動輕軌加班車搭配168號轉乘接駁公車優化，提高上下學疏運效益。

捷運局指出，高雄輕軌有8個車站靠近學校，分別是C1、C20、C21、C28、C29、C31、C33、C34，吸引包括大榮高中、高雄高工、道明中學、樹德家商、高師大附中、三信家商、中華藝校、瑞祥高中等8所高中職學校學生搭乘。

捷運局統計分析，今年3月初這8站的日平均運量為5738人次，今年9月初開學後平均日運量則為7733人次，8車站運量在半年內、日平均運量增加1995人次，成長幅度大增35%，其中又以樹德家商站與高雄高工站成長幅度最大。

捷運局觀察這幾天輕軌疏運情況，已協調高雄捷運公司啟動加班車協助疏運，部分重點車站並安排保全與校方交通導護老師合作，引導學生有序進出輕軌站，維護學生安全。

捷運局進一步表示，交通局配合9月學校開學，規劃168公車同步轉型為與捷運、輕軌互相轉乘的社區型接駁公車，停靠站點包括高雄高工、樹德家商、道明中學、高師大附中等校；並串聯捷運漢神巨蛋站、捷運凹仔底站（輕軌愛河之心站）、捷運文化中心站、捷運鹽埕埔站、輕軌衛生局站、台鐵科工館站、台鐵三塊厝站等重要交通節點，同步滿足沿線學生通勤轉乘需求，調整後168公車服務水準不變，行駛時間約縮短15-20分鐘，路線更優化。

捷運局評估，輕軌成圓後，轉乘捷運與台鐵的綜效開始展現，學生透過政府TPASS通勤月票，逐步轉換運具改以輕軌就學，大批學生於上、下課期間搭乘輕軌，逐步展現高雄力推轉型低碳城市，鼓勵學生搭輕軌與捷運，達成安全有序又能節能減碳的公共運輸成效。

高雄輕軌近校8站運量半年增35％。（捷運局提供）

高雄輕軌近校8站運量半年增35％。（捷運局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高雄輕軌成圓！168先導公車載量減 9/1起南環段改線
2024/08/21 22:20

高雄輕軌成圓！168先導公車載量減 9/1起南環段改線
高雄輕軌月台爆人潮 李柏毅：請「同學」陳世凱補足原計畫列車
2024/09/02 19:35

高雄輕軌月台爆人潮 李柏毅：請「同學」陳世凱補足原計畫列車
impression

台灣肺癌防治世界發光 健保署長曝用藥拚跟上國際
高雄輕軌上午派「打點」加班車 紓解學生人潮
2024/09/02 10:36

高雄輕軌上午派「打點」加班車 紓解學生人潮
高雄捷運上半年運量比去年同期增26％ 輕軌大增75％
2024/08/23 09:28

高雄捷運上半年運量比去年同期增26％ 輕軌大增75％
impression

全台指標大案「元利四季莊園」 1.2萬坪複合造鎮 全齡森活新典範
高雄輕軌開學日塞爆 高捷︰必要時加開
2024/09/01 05:30

高雄輕軌開學日塞爆 高捷︰必要時加開
高雄市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播