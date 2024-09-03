高雄輕軌近校8站運量增35％ 捷運局：加班車搭配168號公車接駁

高雄輕軌部分重點車站安排保全與校方交通導護老師合作，引導學生有序進出輕軌站。（捷運局提供）

2024/09/03 19:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌靠近學校的8個車站，今年3月初的日平均運量5738人次，9月初開學後平均日運量7733人次，半年內成長35%！高市捷運局指出，已啟動輕軌加班車搭配168號轉乘接駁公車優化，提高上下學疏運效益。

捷運局指出，高雄輕軌有8個車站靠近學校，分別是C1、C20、C21、C28、C29、C31、C33、C34，吸引包括大榮高中、高雄高工、道明中學、樹德家商、高師大附中、三信家商、中華藝校、瑞祥高中等8所高中職學校學生搭乘。

捷運局統計分析，今年3月初這8站的日平均運量為5738人次，今年9月初開學後平均日運量則為7733人次，8車站運量在半年內、日平均運量增加1995人次，成長幅度大增35%，其中又以樹德家商站與高雄高工站成長幅度最大。

捷運局觀察這幾天輕軌疏運情況，已協調高雄捷運公司啟動加班車協助疏運，部分重點車站並安排保全與校方交通導護老師合作，引導學生有序進出輕軌站，維護學生安全。

捷運局進一步表示，交通局配合9月學校開學，規劃168公車同步轉型為與捷運、輕軌互相轉乘的社區型接駁公車，停靠站點包括高雄高工、樹德家商、道明中學、高師大附中等校；並串聯捷運漢神巨蛋站、捷運凹仔底站（輕軌愛河之心站）、捷運文化中心站、捷運鹽埕埔站、輕軌衛生局站、台鐵科工館站、台鐵三塊厝站等重要交通節點，同步滿足沿線學生通勤轉乘需求，調整後168公車服務水準不變，行駛時間約縮短15-20分鐘，路線更優化。

捷運局評估，輕軌成圓後，轉乘捷運與台鐵的綜效開始展現，學生透過政府TPASS通勤月票，逐步轉換運具改以輕軌就學，大批學生於上、下課期間搭乘輕軌，逐步展現高雄力推轉型低碳城市，鼓勵學生搭輕軌與捷運，達成安全有序又能節能減碳的公共運輸成效。

高雄輕軌近校8站運量半年增35％。（捷運局提供）

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