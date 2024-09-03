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高雄三民等5區9/5凌晨0時起停水12小時 影響36萬戶用水

高雄三民等5區將於9月5日停水12小時，影響36萬戶用水。（記者陳文嬋攝）

高雄三民等5區將於9月5日停水12小時，影響36萬戶用水。（記者陳文嬋攝）

2024/09/03 17:46

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄捷運地質鑽探鑽破三民區澄清路2000mm自來水管線，水公司將於9月5日凌晨辦理搶修，三民、鳳山、鳥松、苓雅、前鎮等5區，將於9月5日凌晨0時起至9月5日中午12時停水，總計影響36萬戶用水，請民眾提前儲水備用。

水公司於三民區澄清路及文享街交叉口2000mm自來水管遭受捷運工程地質鑽探鑽損，採夜間施工減輕對民眾影響，並縮小停水範圍進行修復，將於9月5日凌晨0時起至中午12時停水。

水公司表示，停水區域有5區共21萬戶，包括：苓雅區全區，鳥松區大華里，鳳山區忠孝里、忠義里、中和里、武慶里、武漢里、新強里（高速公路以西）、新武里，前鎮區瑞誠里、瑞文里、瑞北里、瑞昌里、瑞華里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里、瑞隆里。

還有三民區博惠里、安康里、安寧里、安發里、安吉里、寶獅里、寶盛里、寶安里、寶中里、寶興里、寶泰里、寶德里、寶國里、寶慶里、寶民里、寶華里、寶業里、寶龍里、寶珠里、寶玉里、正興里、正順里、本武里、本元里、本安里、本上里、本揚里、本文里、本和里、本館里、灣中里、灣華里、灣勝里、灣利里、灣成里、灣子里、灣愛里、灣復里、鼎中里、鼎西里、鼎金里、鼎力里、鼎強里、鼎盛里停水。

此外，壓降區域有7區共15萬戶，包括鹽埕區全區、新興區全區、前金區全區、鼓山區全區、左營區全區，鳳山區鎮西里、協和里、曹公里、鳳崗里、文衡里、文德里、文福里、文華里、文山里、文英里、忠誠里、武松里、鎮北里、北門里、埤頂里。

還有三民區鼎泰里、灣興里、安生里、安東里、安和里、安泰里、安宜里、安邦里、同德里、德智里、德仁里、德行里、德東里、德北里、達明里、達德里、達仁里、達勇里、民享里、精華里、十美里、十全里、立德里、立誠里、立業里、港新里、港東里、港西里、博愛里、長明里、建東里、鳳北里、鳳南里、興德里、千北里、千歲里、千秋里、德西里、川東里、豐裕里、力行里、裕民里。

水公司提醒民眾於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，若建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間需將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生，待恢復供水後，民眾應將全部的水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶須延後6小時復水，24小時客服電話1910

停水區域有5區共21萬戶。（水公司提供）

停水區域有5區共21萬戶。（水公司提供）

壓降區域有7區共15萬戶。（水公司提供）

壓降區域有7區共15萬戶。（水公司提供）

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