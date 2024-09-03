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首頁　>　高雄市

高雄小番茄進入苗期 農業局提醒及早防治銀葉粉蝨病蟲害

防治小番茄病蟲害，高市農業局建議搭配黃色黏蟲紙、田區周遭架設圍網，加強防治效果。（高市農業局提供）

防治小番茄病蟲害，高市農業局建議搭配黃色黏蟲紙、田區周遭架設圍網，加強防治效果。（高市農業局提供）

2024/09/03 16:49

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄地區小番茄前年「瘋欉」（害蟲侵襲），導致近半番茄園沒收成，農民損失慘重，最近番茄陸續進入苗期，高市農業局提醒農友及早防治銀葉粉蝨等病蟲害，建議搭配黃色黏蟲紙、田區周遭架設圍網，加強防治效果。

高雄每年澄蜜香和玉女小番茄種植面積近500公頃，2022年美濃、路竹、阿蓮、杉林及六龜等區小番茄植株大面積感染黃化捲葉病毒病（俗稱「瘋欉」），多數小番茄都報廢，農民損失慘重、欲哭無淚。

農業局表示，番茄主要病毒害，包括由銀葉粉蝨傳播的番茄黃化捲葉病毒泰國株（Tomato yellow leaf curl Thailand virus；TYLCTHV），和薊馬傳播的番茄斑點萎凋病毒（ Tomato spotted wilt virus；TSWV）等，病株常出現植株矮化、葉片皺縮變形及黃化等症狀，也就是農友俗稱的「瘋欉」。

農業局指出，番茄早期罹病會影響開花、結果數量，嚴重甚至不結果，因番茄感染病毒病後無藥可治，只有「拔除」一途，因此苗期即應展開媒介昆蟲銀葉粉蝨等防治工作。

農業局說，銀葉粉蝨食性廣、易隨風散布，農友常有用藥效果不佳的錯覺，建議農友在田間設置黃色黏蟲紙，可減少銀葉粉蝨的散布，噴藥或施肥時，受到驚擾的銀葉粉蝨也會飛到黏紙上，增加防治效率，另田區周圍若有銀葉粉蝨寄主作物，建議於周遭架設圍網。

農業局表示，黃色黏蟲紙應設置在距離番茄頂芽10至15公分處，平均懸掛於園區內，可裁切成一半或對折使用，若黏紙有髒汙應及時更換，農友如有相關疑問，可逕洽高雄區農業改良場植物保護專線（08）738-9060，或利用農業局高雄植醫來幫忙Line官方帳號（ID搜尋@khpp）洽詢。

最近番茄陸續進入苗期，高市農業局提醒農友及早防治銀葉粉蝨等病蟲害，避免「瘋欉」（害蟲侵襲）悲劇重演。（高市農業局提供）

最近番茄陸續進入苗期，高市農業局提醒農友及早防治銀葉粉蝨等病蟲害，避免「瘋欉」（害蟲侵襲）悲劇重演。（高市農業局提供）

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