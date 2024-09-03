高雄時尚大賞首例 香港籍設計師Mag取得就業金卡留台創業

設計師Mag（李亨）（左3）參與第二屆高雄時尚大賞，以作品「高邁不羈」榮獲創新賞殊榮。（青年局提供）

2024/09/03 11:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕曾獲「KFA高雄時尚大賞創新賞」的香港籍設計師Mag（李亨），今年取得就業金卡留台創業，不僅是該競賽拿金卡第一人，成功延攬國際設計人才進駐也寫下新紀錄。

時尚大賞累計舉辦4屆，投稿作品近600件、總計945名設計師參賽，包括從日本、泰國、馬來西亞、香港、印尼飄洋過海的高手。

高市青年局說明，25歲Mag在香港九龍繁華都市長大，時尚敏銳度高，來台就讀時尚設計，除扎穩基本功，更激發無限設計潛能，一間布店、一部電影、一趟旅行，甚至一個回收站，總能讓他靈光乍現，充滿創作服飾想像力。

2021年，他以實踐大學高雄校區時尚設計系學生身分，報名第2屆高雄時尚大賞，將舊鹽埕時期美國軍艦靠港所延伸的華燈文化，再現台式復古風格的「高邁不羈」系列作品，斬獲創新賞優異成績，賽後受邀到台北時裝週發表。

在時尚圈初露頭角，為他與同窗蔡嘉桐（Mush）與陳彥嘉（Peter）攜手創業成立服飾品牌，勇闖時尚圈奠定基礎，但留台創業就須解決簽證問題，幸在文化部與高市青年局協助下，依攬才專法通過就業金卡，順利取得居留權。

Mag提到，從學生時代參加高雄時尚大賞獲獎，到創立品牌成為時尚設計師，多虧高雄時尚大賞牽起橋梁，協助他在台灣設計展、名人造型穿搭等舞台曝光，不僅增添時尚履歷，也更了解時尚產業運作。

讓他更有感的是創業後，青年局提供青創輔導課程、資金補助等資源，感受到有強力後盾，創業路上走得更加堅定，與2位創業夥伴共同主理的新銳服裝品牌「INMORIES」官方網站正式上線。

青年局長張以理表示，高雄時尚大賞是從「伯樂」角度拔擢更多時尚領域設計新秀，去年台灣籍金賞韓順之、銀賞董承，雙雙在今年美國繆思設計大獎大放異彩，而李亨更成為首位留才在台打拚的外籍設計師。

張以理強調，台灣時尚產業發展潛力無窮，青年局將持續提供創業補助和利息補貼等青創資源，致力培育優秀設計人才，讓「競賽不止於決賽」。

榮獲2021 KFA高雄時尚大賞創新賞香港籍設計師Mag（李亨）成功取得就業金卡，成為高雄時尚大賞就業金卡第一人。（青年局提供）

.設計師Mag（李亨）（右）與事業夥伴蔡嘉桐（Mush）（左）與陳彥嘉（Peter）（中）3人共同創立新銳品牌「INMORIES」。（青年局提供）

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