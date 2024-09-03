水房洗錢高達13億元 大逆轉11人均改判有罪

劉男等11人涉嫌水房轉帳洗錢高達13億元，全部被高雄高分院改判有罪。（記者鮑建信攝）

2024/09/03 11:26

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市劉姓男子等11人，分別在國內、中國設立水房，經營轉帳洗錢業務高達13億元案，涉嫌違反組織犯罪、洗錢防制法等罪，高等法院高雄分院審理後大逆轉，上午全部改判有罪，分處6月至2年不等徒刑。

檢方指出，被告劉姓男子等人，出資300萬元在高雄市成立「御鑫支付」轉帳水房，負責幫賭博網站從事代收代付事務，並在2021年10月起，招募柯姓、戴姓、蔡姓等人，擔任客服人員。

劉等另以Telegram、Skype等通訊軟體，與不特定博弈網站聯絡，並利用洗錢支付平台進行接單（接收博弈網站入金、出金訂單訊息），主要負責提供越南銀行帳戶，給不特定博弈網站轉帳賭博款項，共計經手轉帳金額高達越南盾6127億5026萬元（約為新台幣7億7720萬）。

劉並在中國成立「皇聖支付」經營地下匯兌，以相同手法經營人民幣轉帳洗錢，自2021年10月至隔年間止，累計經手轉帳金額高達人民幣1億2078萬元（約為新台幣5億4640萬）。

高雄高分院審理後，認為劉等11人觸犯特殊洗錢等罪，上午分別判處6月至2年不等有期徒刑，其中6月徒刑如易科罰金，以1000元折算1日，仍可上訴。

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