為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

水房洗錢高達13億元 大逆轉11人均改判有罪

劉男等11人涉嫌水房轉帳洗錢高達13億元，全部被高雄高分院改判有罪。（記者鮑建信攝）

劉男等11人涉嫌水房轉帳洗錢高達13億元，全部被高雄高分院改判有罪。（記者鮑建信攝）

2024/09/03 11:26

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市劉姓男子等11人，分別在國內、中國設立水房，經營轉帳洗錢業務高達13億元案，涉嫌違反組織犯罪、洗錢防制法等罪，高等法院高雄分院審理後大逆轉，上午全部改判有罪，分處6月至2年不等徒刑。

檢方指出，被告劉姓男子等人，出資300萬元在高雄市成立「御鑫支付」轉帳水房，負責幫賭博網站從事代收代付事務，並在2021年10月起，招募柯姓、戴姓、蔡姓等人，擔任客服人員。

劉等另以Telegram、Skype等通訊軟體，與不特定博弈網站聯絡，並利用洗錢支付平台進行接單（接收博弈網站入金、出金訂單訊息），主要負責提供越南銀行帳戶，給不特定博弈網站轉帳賭博款項，共計經手轉帳金額高達越南盾6127億5026萬元（約為新台幣7億7720萬）。

劉並在中國成立「皇聖支付」經營地下匯兌，以相同手法經營人民幣轉帳洗錢，自2021年10月至隔年間止，累計經手轉帳金額高達人民幣1億2078萬元（約為新台幣5億4640萬）。

高雄高分院審理後，認為劉等11人觸犯特殊洗錢等罪，上午分別判處6月至2年不等有期徒刑，其中6月徒刑如易科罰金，以1000元折算1日，仍可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新北檢破獲第三方支付業者幫詐團洗錢 查扣不法所得1.3億
2024/07/10 19:35

新北檢破獲第三方支付業者幫詐團洗錢 查扣不法所得1.3億
基檢打詐先破2詐團機房 溯源再破2座「線上水房」
2024/07/10 18:03

基檢打詐先破2詐團機房 溯源再破2座「線上水房」
impression

樸翔初耘 中壢SOGO商圈 南園二路全新成屋
涉幫詐團洗錢2700萬 徐巧芯大姑夫妻等4人起訴
2024/07/17 09:51

涉幫詐團洗錢2700萬 徐巧芯大姑夫妻等4人起訴
「模範計程車」真實版！「歐巴」來台假觀光真洗錢 還娶妻生子
2024/05/12 06:23

「模範計程車」真實版！「歐巴」來台假觀光真洗錢 還娶妻生子
impression

全台指標大案「元利四季莊園」 1.2萬坪複合造鎮 全齡森活新典範
高雄市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播