囂張小三公然搶人夫 IG曬「一夜三次郎」合照嗆原配

女子外遇已婚人夫，不僅在IG狂曬和床上或外出約會親密摟抱之照片，還主動發訊給原配自揭不倫戀。（情境照）

2024/09/03 07:09

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市黃姓女子去年外遇已婚人夫周男，黃女不僅在IG狂曬和周男床上或外出約會親密摟抱之照片，還主動發訊給原配揭發不倫戀，公然貼出與周男摟在一起合照，並寫下「一夜三次郎」，人妻陳女忍無可忍對黃女提告求償40萬元，法院判賠20萬元，可上訴。

原告陳女主張，她和周男結婚多年，並育有一子。去年7月起發現周開始行為舉止有異，無端對她找碴，雙方時常陷入爭吵，周更多次對她動手毆打，因此懷疑老公可能在外另結新歡。

去年9月周男稱到台中出差3天，經陳女訪查，竟和小三相約投宿旅社，事後小三黃女主動發訊給原配陳女告知其與周男的關係，陳女從黃女的IG精選限時動態中，發現大量老公和黃女於床上或外出約會親密摟抱之照片。

黃女毫不避諱以iMessage傳送訊息予原配詢問「你們談完了是嗎…」、「他是要回歸家庭對吧？」並公然發出與周男親密合影，並寫下「一夜三次郎」，之後還寫下「這份偷來的幸福該還給屬於他的人了！」。

橋頭簡易庭審理期間，黃女均未出庭答辯，法官認定視同自認，審酌兩造之學經歷、被告不法侵害原告配偶權之手段、期間及對原告造成之傷害，併審酌兩造之身分、地位、經濟能力等情狀，認原告得請求被告賠償之慰撫金以20萬元為適當。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法