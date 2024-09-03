為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

全國首創！高雄攜手醫院 為農民量身訂作職災健檢

農業局今首度攜手小港醫院，於旗山區農會辦理「農民職業災害健檢」試辦計畫，為農民量身訂作農民職災健檢。（記者陳文嬋攝）

農業局今首度攜手小港醫院，於旗山區農會辦理「農民職業災害健檢」試辦計畫，為農民量身訂作農民職災健檢。（記者陳文嬋攝）

2024/09/03 00:04

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全國首創！農業局今首度攜手小港醫院，於旗山區農會辦理「農民職業災害健檢」試辦計畫，為農民量身訂作職災健檢。

這次共100名旗山區農友參與健檢，主要針對農民易發生職災3項目為協助重點，包含血液及肌肉骨骼超音波評估、針對熱傷害（衰竭）預防、農藥危害衛教等項目。

農業局為提高農民對職業傷病預防意識，透過完善的事前準備，讓農民在友善環境下，生產優質農產品。

此外，高雄為國內果樹重要產區，旗山區又屬香蕉、芭樂、荔枝的生產重鎮，果農於田間工作時，除了可能因噴灑農藥而暴露於化學藥劑下，對身體造成危害。

更常見是因勞動時透過手部、腰部及腿部等身體部位，進行長期固定的姿勢來從事農務，高重複動作將引起累積性肌肉骨骼傷害問題，另外因為極端氣候導致熱傷害（衰竭）也是農民重大挑戰。

農業局也為旗山農民量身訂做專屬健檢項目，包含肝腎功能血液檢查，以及肌肉骨骼健康整體評估檢查，以及熱傷害（衰竭）預防，提供農民精準的職災健檢。

蕉農旗山產銷班班長蘇昆宏說，年輕力壯時還能負荷，隨著年紀增長，肩頸、腰、手臂等病痛也陸續出現，加上農民大多都使用慣行農法，長期接觸農藥害怕毒物累積在體內，健檢非常重要，了解身體是否已發出警訊，提醒下田農作時要注意賺錢固然重要，更要懂得愛護自己的身體。

農業局長張清榮表示，這次健檢活動報名踴躍，農業局將根據這次試辦成果，完善照顧農民健康的措施，未來於各大農業行政區會巡迴設置健康檢查站點，提供在地農民更便利的醫療資源，可以報名就近站點參加，同時可讓更多本市農民受益。

自110年9月10日起，職業病已納入農民職業災害保險給付保障範圍，113年8月22日更增列「紫外線暴露引發之皮膚癌」為職業病項目，農業局呼籲農民，記得去在地農會投保「農民職業災害保險」，每個月只要付15元就能多1份保障。

農業局今首度攜手小港醫院，於旗山區農會辦理「農民職業災害健檢」試辦計畫，為農民量身訂作農民職災健檢。（記者陳文嬋攝）

農業局今首度攜手小港醫院，於旗山區農會辦理「農民職業災害健檢」試辦計畫，為農民量身訂作農民職災健檢。（記者陳文嬋攝）

農業局今首度攜手小港醫院，於旗山區農會辦理「農民職業災害健檢」試辦計畫，為農民量身訂作農民職災健檢。（記者陳文嬋攝）

農業局今首度攜手小港醫院，於旗山區農會辦理「農民職業災害健檢」試辦計畫，為農民量身訂作農民職災健檢。（記者陳文嬋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
9月10日起農職保納職業病 保障升級／保費不變項目更多 每月多繳5元 傷病給付加倍
2021/09/03 05:30

9月10日起農職保納職業病 保障升級／保費不變項目更多 每月多繳5元 傷病給付加倍
農民職災保險給付 納入職業病
2021/08/15 05:30

農民職災保險給付 納入職業病
impression

搶佔水湳「最綠」橫向幹道 帝璟建設２ｍｍ堅持 鑄就高品質名宅
農民職業傷害認定注強心針 台大雲林分院「這樣」更新資料庫
2024/08/28 15:55

農民職業傷害認定注強心針 台大雲林分院「這樣」更新資料庫
農民職災保險 月底納入皮膚癌
2024/08/13 05:30

農民職災保險 月底納入皮膚癌
impression

竹城建設 藝文特區稀有席次
高雄市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播