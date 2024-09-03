全國首創！高雄攜手醫院 為農民量身訂作職災健檢

農業局今首度攜手小港醫院，於旗山區農會辦理「農民職業災害健檢」試辦計畫，為農民量身訂作農民職災健檢。（記者陳文嬋攝）

2024/09/03 00:04

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全國首創！農業局今首度攜手小港醫院，於旗山區農會辦理「農民職業災害健檢」試辦計畫，為農民量身訂作職災健檢。

這次共100名旗山區農友參與健檢，主要針對農民易發生職災3項目為協助重點，包含血液及肌肉骨骼超音波評估、針對熱傷害（衰竭）預防、農藥危害衛教等項目。

農業局為提高農民對職業傷病預防意識，透過完善的事前準備，讓農民在友善環境下，生產優質農產品。

此外，高雄為國內果樹重要產區，旗山區又屬香蕉、芭樂、荔枝的生產重鎮，果農於田間工作時，除了可能因噴灑農藥而暴露於化學藥劑下，對身體造成危害。

更常見是因勞動時透過手部、腰部及腿部等身體部位，進行長期固定的姿勢來從事農務，高重複動作將引起累積性肌肉骨骼傷害問題，另外因為極端氣候導致熱傷害（衰竭）也是農民重大挑戰。

農業局也為旗山農民量身訂做專屬健檢項目，包含肝腎功能血液檢查，以及肌肉骨骼健康整體評估檢查，以及熱傷害（衰竭）預防，提供農民精準的職災健檢。

蕉農旗山產銷班班長蘇昆宏說，年輕力壯時還能負荷，隨著年紀增長，肩頸、腰、手臂等病痛也陸續出現，加上農民大多都使用慣行農法，長期接觸農藥害怕毒物累積在體內，健檢非常重要，了解身體是否已發出警訊，提醒下田農作時要注意賺錢固然重要，更要懂得愛護自己的身體。

農業局長張清榮表示，這次健檢活動報名踴躍，農業局將根據這次試辦成果，完善照顧農民健康的措施，未來於各大農業行政區會巡迴設置健康檢查站點，提供在地農民更便利的醫療資源，可以報名就近站點參加，同時可讓更多本市農民受益。

自110年9月10日起，職業病已納入農民職業災害保險給付保障範圍，113年8月22日更增列「紫外線暴露引發之皮膚癌」為職業病項目，農業局呼籲農民，記得去在地農會投保「農民職業災害保險」，每個月只要付15元就能多1份保障。

農業局今首度攜手小港醫院，於旗山區農會辦理「農民職業災害健檢」試辦計畫，為農民量身訂作農民職災健檢。（記者陳文嬋攝）

農業局今首度攜手小港醫院，於旗山區農會辦理「農民職業災害健檢」試辦計畫，為農民量身訂作農民職災健檢。（記者陳文嬋攝）

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