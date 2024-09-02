高雄表揚補教業師鐸獎 吳淑麗助弱勢兒愛上學習

高雄市教育局長吳立森（左）頒發優良教師獎給從事補教工作25年的吳淑麗老師（右）。（高雄市教育局提供）

2024/09/02 20:29

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市表揚113年度補習班暨兒童課後照顧服務中心「師鐸獎」，今年有80人獲頒優良教師獎、優良班主任獎、優良創辦人獎與特殊貢獻獎；擔任補教老師25年的吳淑麗因協助多位弱勢學子向學獲優良教師獎，甚至有學生從有學習障礙到愛上學習考取大學，她說看著孩子一路走進人生志向最大的收穫。

談起25年的補教人生，在大樹兒童課後照顧服務中心擔任老師的吳淑麗憶及，曾有學生來自隔代教養，初到安親班時出現學習障礙，連握筆都有問題，她從頭導正這名學生的學習方式，每次都是握著孩子的手學習正確握筆，直到學生能完整寫字後才放開，多年後，這名學生考上喜歡的大學，並說是因為信任她才有了學習動機，讓她至今回想起仍相當感動。

吳淑麗說，許多弱勢家庭孩子們欠缺家庭倚靠，會希望老師能成為他們的朋友，要成為朋友前，就必須要取得學生的信任，自多年來她心存著「願有多大、力量就有多大」的教育初衷，幫助小種子都能成為茁壯的大樹。

教育局長吳立森感謝為補習教育奉獻心力的優良教師與經營者，嘉許他們發揮教育專業，在補習教育、兒童照顧服務領域中戮力耕耘，也期許得獎者與全體補教夥伴形塑教師優良典範，持續在教育領域懷抱熱忱、作育英才。

高雄市補習班暨兒童課後照顧服務中心師鐸獎，建功文理短期補習班岡山分班黃千瑜（左起）、冠題文理短期補習班傅桂珍、鹿鹿Fun學兒童課後照顧服務中心陸卉柔、大樹兒童課後照顧服務中心吳淑麗、浩瀚文理短期補習班馮駿林等80人獲獎。（高雄市教育局提供）

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