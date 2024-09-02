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去年獲公共工程金質獎 高雄港旅運中心再獲優良智慧綠建築黃金獎

優良智慧綠建築，高雄港旅運中心獲黃金獎。（記者洪定宏攝）

優良智慧綠建築，高雄港旅運中心獲黃金獎。（記者洪定宏攝）

2024/09/02 17:26

〔記者洪定宏／高雄報導〕繼去年榮獲公共工程委員會公共工程金質獎「建築工程優等」後，高雄港旅運中心今年8月再奪台灣智慧建築協會舉辦的台灣優良智慧綠建築暨系統產品獎「設計類黃金獎」，凸顯智慧永續的設計理念深獲評審肯定。

台灣港務公司指出，高雄港旅運中心透過智慧營運管理平台，加上建築管理、智慧微電網、物業設施、環控等四大輔助模組，進行全系統數據收集與分析應用，達到預判及示警功能，大幅提升管理營運效能。

台灣港務公司表示，高雄港旅運中心可同時靠泊2艘22.5萬噸級大型郵輪，設有10處登船口，可配合不同郵輪種類及大小隨時進行調整；更引進自動通關系統，提升掛靠港通關效率達到每小時3500人，母港每小時2100人；3樓觀景平台「海韻藝術廣場」提供市民及觀光客首排觀海、遊憩場所。

高雄港旅運中心主體外觀為國內最大金屬帷幕3D曲面建築，為減少高架作業時間並兼顧施工進度與品質，帷幕的建構以工廠組裝作業為主，現場組裝為輔，每根鋼管均標示組裝刻度，大幅提升加工組裝時的準確度及速率，去年因而榮獲公共工程金質獎「建築工程優等」肯定。

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