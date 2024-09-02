日本人流行用蜻蜓模型當「驅蚊神物」 高雄里長趣味實測結果曝

三民區豐裕里里長謝錫元（左）自行彩繪「無霸勾蜓」的蜻蜓模型，並吊掛在李媽媽（右）住家外的花圃實驗看是否真能驅蚊。（記者許麗娟攝）

2024/09/02 16:20

〔記者許麗娟／高雄報導〕蜻蜓會捕食蚊子，如果是蜻蜓模型掛飾是否也有驅蚊功效？高雄市三民區豐裕里里長謝錫元近期前到日本參訪，發現當地不少民眾在身上包別著蜻蜓模型驅蚊，返台後，他也買了這種「無霸勾蜓」的蜻蜓模型自行彩繪，並嘗試吊掛在社區蚊蟲多的住家，美化兼實測是否真能驅蚊，發現蚊子飛的高度竟然降低了，似乎有被蜻蜓嚇跑。

「無霸勾蜓」因成蟲體長可達9至10公分，又稱蜻蜓的王者、巨無霸。謝錫元表示，上月前往日本沖繩和新潟，不時看到當地民眾於戶外時會在身上別著蜻蜓，一些住家或溫泉、澡堂的地方，外頭也都有掛著蜻蜓，好奇之下上網查看，發現日本人流行把這種「無霸勾蜓」的模型當做「驅蚊神物」，就像防蚊貼布一樣，在戶外隨身佩戴以避免被蚊蟲叮咬，在日本的釣具店及登山用品店都會販售這種「無霸勾蜓」的模型。

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謝錫元覺得有趣，回台後也想實驗看看，除了從日本帶回2隻模型，他也在網路上購買全白色的「無霸勾蜓」模型並發揮美術長才自行上色，吊在里內蚊子多的戶外進行實驗，發現蚊子飛舞的高度會因看到蜻蜓而下降，也希望藉此喚醒居民注意居家外的環境衛生。

居民李媽媽家外因有一條屋後內溝，平時蚊子多，因此讓里長吊掛了蜻蜓模型實驗，她說，好像蚊子有少一點了，不過里長也是平時很努力來噴藥的關係；她也稱讚里長做的蜻蜓吊飾很真，她的孫子回來看到都覺得非常可愛，其實她小時候常在田邊看到蜻蜓，小孩子都會抓著蜻蜓的翅膀玩，不過現在在都市裡已經很少見了。

對此，記者詢問台大昆蟲系名譽教授徐爾烈，徐爾烈笑笑地說，如果蜻蜓模型上含有殺蟲劑「美特寧」成分，因蚊子對美特寧藥劑很敏感，聞到味道會逃開，可能還有一些功效，否則只是恐嚇意味多，但「成效不大」！

徐爾烈表示，蜻蜓都在白天及郊外有水的地方活動，不會在晚上出沒，所以晚上出來的家蚊不會怕蜻蜓，至於斑蚊雖是白天出沒，都在住家環境，一般住家附近不會有蜻蜓，這就像掛老鷹趕麻雀或鴿子一樣都沒用，就他的知識領域來看應該是不會有成效。

里長謝錫元在日本看到不少人在戶外會掛著這種「無霸勾蜓」驅除蚊蟲，對藝術愛好且常自行手做的他，便自行買來全白的模型回來上色和實驗。（記者許麗娟攝）

里長謝錫元在社區蚊子多的地方懸掛蜻蜓模型，發現蚊子似乎因此飛舞的高度有所降低。（記者許麗娟攝）

謝錫元還買來磁鐵黏在蜻蜓上並試著吸在門外，一來美觀，二來也嘗試讓減少蚊子飛進家中。（記者許麗娟攝）

謝錫元說蜻蜓驅蚊蟲的效果網路上有人認為有效，也有認為無效，總之就是趣味實驗，而且外型可愛當做裝飾也無妨。（記者許麗娟攝）

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