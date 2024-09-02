高雄輕軌上午派「打點」加班車 紓解學生人潮

高雄輕軌今上午派「打點」加班車緩解人潮，圖為學生排隊等車場景。（民眾提供）

2024/09/02 10:36

〔記者王榮祥／高雄報導〕8月底國中小開學，高雄輕軌月台被學生塞爆場景引起關注，高雄輕軌今上午派出「打點」加班車緩解人潮，傍晚下課下班時也會視情況調節班次。

高捷說明，目前輕軌離峰時段約15分鐘一班、尖峰時段10分鐘一班，「打點」加班車是內部用詞，就是在某些指定車站才會開啟車門、讓乘客上下車的專車，演唱會或大型活動時常運用，與加班車每站都上下車不一樣。

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高雄輕軌全線經過8所高中職、10所國中，並與捷運、台鐵各有3處轉乘站；上週開學日，有民眾目睹輕軌C29樹德家商站被學生塞滿，有些人還排到斑馬線上，學生酸說「用走路的說不定還比這個快」、「騎YouBike還比較快」。

為此，高市捷運局長吳嘉昌與高捷總經理王亞洲選在放學時，特地前往輕軌C28高雄高工站了解學生下課搭乘情況，發現開學日運量較暑假明顯攀高，推測因市府推動高雄TPASS月票優惠，多數學生持電子票刷卡入站，依序排隊等候列車進站。

吳嘉昌表示，前天輕軌沿線各站學生刷卡進出站時間，雖稍有拉長，但整體各車站的秩序還算良好，已要求高捷公司掌握沿線搭乘學生的尖峰時段及路段，適時加開列車，加強疏運人潮。

高雄捷運公司表示，為因應開學之初的學生搭乘人潮，已於今早加開一部「打點」加班車協助人潮疏運，現場保全人員也在車站協助人潮管制，維護學生安全，下午下課時段亦會比照辦理，後續將會持續觀察尖峰時段旅運狀況，必要時即會再增加加班車，以緩解學生搭車人潮。

高雄輕軌今上午派「打點」加班車緩解人潮，圖為學生排隊等車場景。（民眾提供）

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