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    高雄三井LaLaport工安意外再添1死 塔吊機操作手傷重不治

    高雄三井LaLaport工地工安意外。（讀者提供）

    高雄三井LaLaport工地工安意外。（讀者提供）

    2024/09/02 07:38

    首次上稿 07:09
    更新時間 07:38

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市三井LaLaport新建工地昨（1）日發生工安意外，高雄市勞工局初步認定塔吊機的基座斷裂傾倒，配重塊掉落壓扁劉姓工人當場身亡，吳姓工人從20公尺高控制室摔落重傷，今凌晨也傷重不治；全案造成工人2死憾事，勞工局已勒令業者停工，將調查、釐清事故發生原因。

    日商日本三井不動產於高雄鳳山區國泰路打造三井LaLaport，工地如火如荼施工中，昨天上午工人操作塔吊機，進行鋼筋建材吊掛作業，不料工人完成鋼筋吊掛作業後，塔吊機進行迴轉之際，突然發生基座斷裂傾倒，連工人都傻眼！

    勞工局調查，塔吊機的基座突然斷裂，配重塊應聲掉落，重壓劉姓越籍移工（48歲）身上，造成劉男當場壓扁慘死，全身、頭顱、四肢均壓扁、碎裂，且多處骨折明顯死亡。

    吳姓塔吊機操作手（55歲）則因塔吊機斷裂傾倒，整個人從20公尺高控制室摔落，當場頭部撕裂傷、手腳骨折、意識不清，不料今傳出不幸消息，吳男因傷重不治身亡，造成工人2死憾事。

    勞工局會同相關單位到場稽查，已先行勒令業者停工，將調查塔吊機為何基座會斷裂等，以釐清工安意外發生原因及責任。

    高雄三井LaLaport工地工安意外。（讀者提供）

    高雄三井LaLaport工地工安意外。（讀者提供）

    高雄三井LaLaport工地工安意外。（讀者提供）

    高雄三井LaLaport工地工安意外。（讀者提供）

    高雄三井LaLaport工地工安意外。（讀者提供）

    高雄三井LaLaport工地工安意外。（讀者提供）

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