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    民進黨「高雄海灣公益音樂派對」 募6千張發票捐公益團體

    民進黨高雄市黨部主委黃文益（左二）昨晚舉辦「高雄海灣公益音樂派對」。（記者葛祐豪翻攝）

    民進黨高雄市黨部主委黃文益（左二）昨晚舉辦「高雄海灣公益音樂派對」。（記者葛祐豪翻攝）

    2024/09/01 20:59

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市黨部主委黃文益昨晚（8月31日）舉辦「高雄海灣公益音樂派對」，現場湧進2千人潮，隨著亞洲百大DJ、饒舌歌手與樂團起舞；黃文益強調，活動主要是用音樂結合公益，全民捐發票支持公益團體，共募集到近6000張發票，全數捐獻給台灣愛狗人協會、南高雄家扶中心、高雄市自閉症協進會。

    黃文益指出，舉辦音樂活動就是響應賴清德主席，代表民進黨與年輕人站在一起，更疾呼參加者將手上的發票捐出，一併做公益。

    這次音樂派對有許多「在地元素」，除邀請高雄知名的Molynn 派對樂團，還有鳳山商工美舞社、高雄科技大學電音社、Stunning Girls等在地學生社團擔任暖場活動；更邀請三位百大DJ，分別是世界百大DJ第24名DJ XIN（李小星）、亞洲百大DJ第56名DJ Hannah、及2024巴黎奧運受邀表演的亞洲百大女DJ第13名DJ Swallow（妖嬌），她也是高雄子弟。

    活動並請來獲金曲獎、金音獎入圍肯定的高雄在地饒舌團體「影子計劃」、新生代歌手徐晧程LilHAO，加上高雄夜店超人氣主持人MC-JT，整場十分熱鬧。

    黃文益強調，這次與民間單位共同主辦活動，除了公益性質之外，也希望把電子音樂與舞蹈之美、高雄港灣之美帶給民眾；尤其高雄近年成為台灣演唱會經濟重鎮，演唱會經濟也帶動在地觀光產業，這場演唱會雖不收費，也盼讓更多人看到高雄的好，多來高雄消費、聽演唱會。

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