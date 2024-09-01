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    金潭國小辦獨輪車暑訓引迴響 校園盼多1項體育特色

    金潭國小辦獨輪車暑訓，獲得迴響。（圖由簡仲信提供）

    金潭國小辦獨輪車暑訓，獲得迴響。（圖由簡仲信提供）

    2024/09/01 16:20

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區金潭國小今年辦獨輪車暑訓，引起迴響，該校曾以獨輪車訓練棒球隊二軍球員，校長簡仲信曾參加全國性獨輪車比賽，他說，除了棒球以外，希望能再多1項體育特色。

    簡仲信騎獨輪車已經10餘年，曾參加第一屆全國獨輪車馬拉松賽，雖然沒拿到好名次，但不改其樂，之前在大寮區翁園國小當校長時還全力推廣，舉辦畢業生騎獨輪車領畢業證書、挑戰百公里墾丁畢旅創舉。

    金潭國小棒球隊曾代表台灣參加威廉波特少棒賽，校方為彌補戰力成立二軍因應，大多為二至四年級學生，球隊也加入獨輪車、跆拳道訓練，選手騎獨輪車練傳接球，一度成為校方獨特景觀。

    簡仲信說，騎獨輪車可以訓練平衡感、穩定度、協調性、敏捷性及專注力，也曾擔心學生受傷，不過國小2至4年級身高矮、重心低，很快就能上手。

    金潭國小今年暑假舉辦獨輪車訓練，開學後詢問度高，簡仲信說，推廣獨輪車必須有專業教練，還得花間練習，不過他期盼金潭有多元的體育活動，除了棒球特色外，另有獨輪車特色。

    簡仲信（右）推廣獨輪車運動，棒球隊以獨輪車訓練平衡感。（圖由簡仲信提供）

    簡仲信（右）推廣獨輪車運動，棒球隊以獨輪車訓練平衡感。（圖由簡仲信提供）

    學童開心學習獨輪車。（圖由簡仲信提供）

    學童開心學習獨輪車。（圖由簡仲信提供）

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