「遠雄THE ONE」容積2950％有問題？Wecare高雄︰抹黑帶風向

高雄「遠雄THE ONE」大樓。（資料照）

2024/09/01 09:15

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京華城案扯出高雄國賓容積率1142％ 高市府澄清：國賓是商五加危老

〔記者葛祐豪／高雄報導〕京華城容積案火燒柯文哲，網路社群又扯高雄「遠雄THE ONE」容積率2950%，讓人大開眼界!對此，臉書粉專「Wecare高雄」批說，這是抹黑高雄帶風向的手法，該案建照早於1993年前取得，遠雄選擇參照舊制法規，且1993年市長還是吳敦義。

遠雄THE ONE位於高雄前鎮區，地上68層，樓高267.6公尺。1至16層為高雄洲際酒店，18層至58層為住宅，59至63層為住宅會館，目前是台灣第一高住宅大樓、第五高建築和高雄第二高建築。

隨著京華城容積案這把火愈燒愈旺，一些網路社群及挺柯人士，彷彿成了容積率專家，先拉高雄國賓飯店危老案容積率1142％救援，遭高市府嚴正澄清「比較基準點不同」；臉書「PTTGossiping批踢踢八卦板觀察分享」又指「大開眼界，高雄遠雄THE ONE容積率2950%，遠遠超過840%的3倍以上，只有我那麼孤陋寡聞??」

對此，臉書粉專「Wecare高雄」反批說，社群上討論的遠雄The One，是以舊制法規來計算容積率，該基地早在1993年10月29日取得建照，為了土地使用效益考量，遠雄選擇適用舊法規，可擁有高達2950％容積率，且1993年高雄市長是國民黨的吳敦義。

「Wecare高雄」直指，民眾黨只要出事，就會拖高雄出來救援，網路社群上的大量帶風向文章也同步開始，支持大家好好調查吳敦義市長時期的容積率計算與核准。「這種透過抹黑高雄帶風向、蹭流量的討論，是民眾黨一貫的作風，韓國瑜選市長時，大家還記得柯文哲是怎麼樣罵高雄、抹黑高雄的」。

「Wecare高雄」強調，柯文哲的問題不是給多少容積率，或是容積翻多少倍，而是過程中的適法性，以及是不是非法收受不當利益，來協助容積的取得。

業者則指出，遠雄THE ONE屬於商三用地，基礎容積490%，但因建照早於1993年前取得，遠雄選擇參照舊制，舊制容積獎勵當時尚未成熟，未訂定獎勵上限，其獎勵方式為直接計算樓地板面積，參照舊制並未違法。

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