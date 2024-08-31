京華城案扯出高雄國賓容積率1142％ 高市府澄清：國賓是商五加危老

高雄國賓飯店。（記者葛祐豪攝）

2024/08/31 16:42

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台北京華城840%高容積鬧得沸沸揚揚，醫師蘇一峰今天（31日）在臉書酸說「面對高雄國賓容積率1142%！檢調又安靜了」；對此，高市府澄清說，兩者比較基準點不同，國賓屬於高雄市商五用地，容積率本就是840%，加上適用危老重建獎勵，呼籲外界不要刻意錯誤解讀惡意扭曲。

昔日挺柯文哲的醫師蘇一峰，今天在臉書開酸說「面對高雄國賓容積率1142%！檢調又安靜了」，質疑在綠營執政的高雄，圖利廠商天經地義，「台北京華城的840%是給法定容積獎勵的上限，如果合法圖利廠商要被抓，高雄國賓的1142%則是超越法定的上限，怎麼沒人要抓？」

根據規定，土地使用分區主要分為住宅區、商業區、工業區、行政區、文教區等；住宅區又區分為住一、住二、住三、住四等，商業區分為商一、商二、商三、商四，每一個分區的容積率規定均不相同。

以京華城為例，「台北市土地使用分區管制自治條例」明定「商三」容積率不得超過560％，且京華城是2001年開幕，既非都市更新也非危老重建案，因此容積率從560%大增至840%啟人疑竇。

業界則指出，「京華城的問題一直都不是高容積，而是給容積沒有法源依據!」外界指高雄國賓容積率1142%，兩者不能混為一談。

高市府強調，高雄國賓飯店是屬於高雄市「商五」用地，適用的容積率就是最高的840%，加上是1981年開幕，已有40多年歷史，飯店提出危老重建案，運用容積獎勵（商五容積840%+危老獎勵36%）直接拉高到1142.4%容積，本案並未申請容積移轉或增額容積，也沒有額外獨創任何容積獎勵項目。

事實上，市議員邱于軒今年在議會質詢時，曾質疑高雄國賓的危老鑑定分數；工務局則回應，國賓飯店是委託台北市結構技師，進行危老建築耐震初評結果R值為65.71分，後經台北市結構技師公會審核後修正R值為52.45分，大於危老重建R值45分，符合危老重建條例規定。

高市都發局強調，本案是依法提出申請，市府受理後除依危老條例規定核定容積，尚須經都市設計審議、交通影響評估及環評等法定程序，層層把關不怕檢驗，籲請外界不要刻意錯誤解讀惡意扭曲。

高市府進一步說明，該案同時經台北市結構技師公會鑑定，符合中央法規危老重建條例給予26%危老獎勵基準容積，與10%的時程及規模獎勵容積，所以總計容積獎勵為36%，換算獎勵樓地板面積為20254.73平方公尺，並未超過危老條例40%上限。

對此，市議員邱于軒今天表示，國賓危老的審核過程根本不公開，市府說審核內容文件是國賓的智慧財產權！她質詢時要求重新鑑定也沒下文，希望司法用同樣檢視京華城的態度，檢視國賓案。

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