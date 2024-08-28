高雄居酒屋爆食物中毒！12人上吐下瀉 勒令停業5天大清消

高雄居酒屋傳12人食物中毒，衞生局採檢體化驗，稽查冷庫內食品，勒令停業5天清消。（高雄市衞生局提供）

2024/08/28 19:05

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市一家居酒屋爆集體食物中毒！有民眾23日晚上到餐廳用餐，隔天出現腹瀉、嘔吐等症狀，衞生局獲報稽查，抽驗可疑食材包括月見雞肉丸子、威靈頓豬排、雞肉串及環境，檢驗致病原，並對8名廚工及發病個案採檢人體檢體檢驗中，衞生局說，倘檢出病原菌，最高可罰2億元。

衞生局截至目前為止，共計接獲用餐民眾12人出現有腹瀉、嘔吐等症狀，最早發病日為8月24日，目前無人住院，已要求業者停業5天落實清消，複查合格後才能復業，衛生局說，本週接獲民眾以電話及1999方式進線反映，曾於該店家用餐後不適。

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據了解，有民眾網路爆料23日晚間和友人到該店用餐，用餐過程中感覺吃的味道奇怪，店家回應食物沒問題，衛生局於接獲民眾通報後，立即依食品良好衛生規範準則啟動查察。

衛生局現場發現垃圾桶未加蓋、抽油煙機設備須清洗、作業環境冷藏/凍未有溫度記錄表、從業人員無體檢報告、食材未離地放置、未依規定先進先出等缺失，令業者自8月26日自主停業5日，落實環境清消，經複查合格才可復業。

衛生局呼籲，業者需遵守食安法相關規定善盡自主管理。也同步呼籲消費者，如發生疑似食品中毒事件，應儘速就醫，以利醫師評估是否為疑似食品中毒案件通報衛生單位調查，並協助採樣；亦請保存就醫單據（例如診斷證明書），針對損害賠償，雙方若無處理共識，消費者可向市府消費者服務中心（專線：1950）申訴，消保官將全力協助以確保市民消費權益。

高雄居酒屋傳12人食物中毒，衞生局採檢體化驗，檢查廚房，勒令停業5天清消。（高雄市衞生局提供）

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