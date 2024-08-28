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    高雄市警局中階警官異動 偵查隊長、派出所長共77人

    高市警局公布最新中階警官異動！偵查隊長、派出所長共77人。（資料照）

    高市警局公布最新中階警官異動！偵查隊長、派出所長共77人。（資料照）

    2024/08/28 18:44

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警局今天公布包括偵查隊長、組長、股長及派出所所長，共77名中階警官人事異動名單，刑大偵五隊隊長張益鈞如預期外派調升鹽埕分局偵查隊長，也是這一波刑事專才唯一外派隊長，格外受到矚目。

    市警局指出，基於現階段推動治安工作需要，有效發揮整體治安功能，經局長召集2位副局長、主任祕書、督察長、人事室主任及刑事警察大隊大隊長等相關業務主管召開人事評議會，就第六序列至第九序列現有及遞遺職缺，參據適任人員品德操守、陞遷積分、職務歷練、工作表現、專業能力等考核，總計陞遷人員共計77人，9月2日下午15時前辦妥離到職手續。

    異動名單如下：

    勤務指揮中心業管股股長侯政傑、民防管制中心業務股股長黃家民、前鎮分局交通組組長魏煥彪、保防科社調股股保防科社調股股長蘇庭祿、鳳山分局保防組組長黃義彰、岡山分局交通組組長范振家、六龜分局民防組組長楊枝和、湖內分局保防組組長黃皇銘。

    刑事警察大隊偵查第七隊隊長陳義先、刑事警察大隊偵查組組長李志祥、刑事警察大隊專員盛永華、左營分局偵查隊隊長王志銘、林園分局偵查隊隊長林俊宏、三民第一分局偵查隊隊長胡斌、鹽埕分局偵查隊隊長張益鈞、刑事警察大隊偵查第五隊隊長陳建成、刑事警察大隊經濟組組長許志萍、刑事警察大隊專員許世祺。

    法制室警務正張峻華、小港分局督察組組長吳明忠、湖內分局督察組組長何昆霖、捷運警察隊督察組組長林明進、督察室督察員方哲雄、旗山分局督察組組長彭健彰、督察室督察員陳啟中、祕書室警務正施弘恭及邱文馨、督察室警務正林耕宇、保安科警務正陳宗靖、防治科警務正李建興、保防科警務正吳育圃、保安科警務正蘇瑋傑、行政科警務正陳又敬、政風室警務正薛冠洲及數十位副隊長、派出所所長。

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