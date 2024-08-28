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    台積電進駐高雄 立委林岱樺促推動「好厝邊」計畫

    台積電進駐高雄，立委林岱樺（站立者）主張推動「好厝邊」計畫。（記者葛祐豪翻攝）

    台積電進駐高雄，立委林岱樺（站立者）主張推動「好厝邊」計畫。（記者葛祐豪翻攝）

    2024/08/28 17:03

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕台積電楠梓新廠今（28日）舉辦環境影響說明書施工前公開說明會，出席的民進黨立委林岱樺主張推動「好厝邊」計畫，讓「新產業帶動在地經濟，在地好居友善新移民」。

    台積電進駐高雄楠梓產業園區設廠，是利用原中油公司高雄煉油廠的土地，興建半導體廠房及相關設施，鞏固台積電在全球半導體市場的領先地位。

    台積電「原中油公司高雄煉油廠土地新建半導體廠計畫」環境影響說明書施工前公開說明會，今天舉行，里長紛紛提出鄰近區域民眾權益訴求，包含排水、水污染防治、廠區光照等問題；台積電則承諾，對於空污及放流水排放限值，會嚴加管理，並履行空污抵換、溫室氣體減量、再生能源使用、植栽種植等相關環境保護對策，未來擬透過相關配套措施，持續進行環境監測與居民溝通等工作。

    出席的立委林岱樺強調，由於市府積極招商有成，未來高雄將有更多產業新移民，她主張推動「好厝邊」計畫，讓「新產業帶動在地經濟，在地好居友善新移民」。

    林岱樺進一步說明，台積電在高雄的投資不應僅限於技術引進，更應成為推動社區發展的重要力量；台積電的進駐是高雄重要的產業升級機會，高雄必須在區域發展及教育配套全盤規劃，不論是社宅興建、交通措施、移入人才的子女教育等，都應提供支持，迎接這波產業升級所帶來的人才流入。

    林岱樺指出，她要求內政部加速社宅興建，特別是在楠梓清豐安居社宅、左營永清安居社宅與台積電高雄園區之間，妥善規劃接駁公車，讓南漂人才在高雄安心就業。

    在教育方面，林岱樺呼籲教育部與市府加快實驗中學的設置進度，同步提升周邊國中小的雙語教學品質；針對台積電員工子女入學問題，高市教育局今年已初步提出多元入學配套方案，包括擴大現有學校容量、高科實中招生計畫，以及鼓勵私人興學與外僑學校招生等措施，以滿足未來台積電園區員工子女的教育需求。

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