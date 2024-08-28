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首頁　>　高雄市

高雄騎士闖紅燈撞傷母女自己摔傷 婦人顱內出血加護病房觀察中

汪姓騎士騎車行經大智陸橋下建國路一段、鳳仁路口闖紅燈釀3人受傷，其中邱婦顱內出血，目前於醫院加護病房觀察中。（讀者提供）

汪姓騎士騎車行經大智陸橋下建國路一段、鳳仁路口闖紅燈釀3人受傷，其中邱婦顱內出血，目前於醫院加護病房觀察中。（讀者提供）

2024/08/28 14:23

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名汪姓男子騎機車行經鳳山區大智陸橋下建國路一段、鳳仁路口，違規闖紅燈撞上邱姓婦人騎機車搭載女兒經過，造成3人受傷，尤以邱婦顱內出血、顏面骨折，送醫於加護病房觀察中，警方認定汪男違規闖紅燈肇事責任明確，詳細肇責仍由交通大隊判定。

高雄市一名汪姓男子（18歲）昨天下午騎機車，沿著鳳山區鳳仁路南往北方向行駛，途經大智陸橋下建國路一段、鳳仁路口，違規闖紅燈直行穿越路口要去訪友。

剛好邱姓婦人（66歲）騎機車搭載女兒，於大智陸橋下待轉起步，欲續行建國路一段，卻因汪男闖紅燈，迎面撞上邱姓母女，汪男摔車落地翻轉2圈，僅身體輕微擦傷。

邱婦摔落被車壓住腳，直接臉趴地撞傷，造成顏面骨折、撕裂傷，整個臉都是血，身體多處擦挫傷，顱內也有出血，送醫於加護病房觀察中，令家屬擔心不已；邱婦女兒身體擦傷，沒有生命危險。

警方據報到場處理，對2人實施酒測，確認沒有酒精反應，汪男坦承騎機車闖紅燈肇事，供稱行經路口突然煞車煞不住，才會迎面撞上邱婦；警方初步認定汪男闖紅燈肇事責任明確，詳細肇責仍由交通大隊判定。

由於車禍現場位於大智路橋下，路口監視器多處死角，家屬希望目擊者能提供行車紀錄器畫面，協助釐清車禍事故。

鳳山警方今呼籲民眾駕車應遵守交通規則，行經路口務必減速慢行，以維護自身及他人安全。

汪姓騎士騎車行經大智陸橋下建國路一段、鳳仁路口闖紅燈釀3人受傷，其中邱婦顱內出血，目前於醫院加護病房觀察中。（讀者提供）

汪姓騎士騎車行經大智陸橋下建國路一段、鳳仁路口闖紅燈釀3人受傷，其中邱婦顱內出血，目前於醫院加護病房觀察中。（讀者提供）

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