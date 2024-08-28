高雄演唱會經濟夯 3家旅宿超收房價各罰5萬

防範哄抬房價，高市府跨局處稽查飯店旅宿業，圖為符合規定的「高雄愛河智選假日酒店」。（觀光局提供）

2024/08/28 13:46

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄演唱會經濟持續發威 ，今年1至8月已舉辦演唱會逾96場次，吸引超過95萬人次歌迷，創造約30億觀光產值；但旅宿業在演唱會期間惡意哄抬房價情形，時有所聞，高雄市觀光局又查出3家有違規擴大營業及超收房價情形，均各裁罰5萬元。

9月起，包括火星人Bruno Mars、Energy、ONE OK ROCK等知名歌手及樂團，接力在高雄演出。市府觀光局從8月中旬起，會同各局處啟動聯合檢查，除針對公安、消防及反針孔攝影偵測紀錄查核，並稽查住宿房價，祭出「逐房裁罰」政策。

高雄市觀光局今天（28日）指出，此次共稽查41家旅宿，共有「宜三弄旅宿」、「好日子民宿」、「六合益萱民宿」等3家違規擴大營業及超收房價，共開出3張罰單，每家各裁罰5萬元。

觀光局呼籲業者，切勿為了追求短期利益，而違法擴大營業、哄抬房價，應共同創造優質旅宿市場環境，維護城市觀光形象。

高雄市觀光局長高閔琳表示，為確保來高雄遊客住宿安全與舒適，觀光局持續稽查旅宿業，從112年迄今年8月，已稽查旅宿共2260家次，高達16978個房間，裁罰違規計310件，觀光局將努力把關旅客消費權益與住宿品質。

觀光局提醒旅客，如有住宿需求時，可上「台灣旅宿網」查詢合法飯店，另可至觀光局「高雄旅遊網」的「演唱會經濟專區」，查詢優惠旅宿訂房，除享受物超所值旅館、民宿訂房優惠，也能保障自身安

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