高市監理所開辦高齡機車駕駛訓練 學費全額補助+豪華大禮包

高雄市區監理所開辦高齡長輩機車駕駛訓練，學費全額補助還送豪華大禮包。（高雄市區監理所提供）

2024/08/27 22:49

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市區監理所為增進高齡駕駛行車安全，今開辦高齡長輩機車安全駕駛道路訓練，長輩持有普通重型機車駕照，參加3小時訓練，不但全額補助訓練學費，還送豪華大禮包，內有超商200元商品卡等物，讓不老騎士安全行。

高雄市區監理所與大新機車駕訓班共同合作，辦理「高齡長者機車安全駕駛道路訓練」，提供有駕駛需求的高齡長輩參加，增進駕駛技術、瞭解交通法令、提升交通安全觀念，維護行車安全。

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高雄市區監理所邀請持有普通重型機車駕照的高齡長輩，到大新機車駕訓班參加3小時「高齡長者機車安全駕駛道路訓練」，訓練內容包含道路安駕行前說明、實際道路安駕訓練及課後指導等。

高雄市區監理所表示，訓練學費全額補助，報名者還送豪華大禮包，內有超商200元商品卡、保溫便當盒、環保袋、照明燈、反光條、不求人等物，名額有限，額滿為止。

高雄市區監理所提醒民眾，現行駕駛執照有效期限至75歲為止，如還有駕駛需求的長輩，請完成體檢及認知功能測驗換發駕照，但是完成換照後，仍要注意最新道路法規及知識，以確保自身駕駛安全及權益。

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